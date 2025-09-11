Популярни
  Бразилия
  2. Бразилия
  3. Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

  • 11 сеп 2025 | 06:20
  • 1344
  • 0
Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

Президентът на Бразилската футболна федерация Самир Шауд се изказа остро срещу съдии, полиция, играчи и дори подавачите на топки, след като квалификационната кампания на тима за Световното първенство завърши със загуба с 0:1 от Боливия.

Дузпата на Мигел Терсерос през първото полувреме осигури на Боливия изненадваща победа в Ел Алто и място в квалификационните плейофи, докато Бразилия, под ръководството на старши треньора Карло Анчелоти, вече си беше осигурила място на финалите на Световното първенство следващото лято.

"Тъжно е това, което се случи тук. Откакто пристигнахме, това, което видяхме, беше антиигра, дори на тази надморска височина от 4000 метра", каза Шауд пред TNT Sports.

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история
Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

"Играхме срещу съдийството, играхме срещу полицията, играхме срещу момчетата, които подаваха топката... те хвърляха топките от терена, връщахме ги обратно. Така че беше истинска бъркотия. Не е това, което очакваме нито от световния футбол, нито от южноамериканския футбол", добави той.

Шауд критикува съдията Кристиан Гарай и неговите асистенти, казвайки: "На 4000 метра е трудно да се играе футбол, а още повече да се играе с 14 души на терена срещу национален отбор".

Аржентина и Бразилия със загуби, драма с последното баражно място в Южна Америка
Аржентина и Бразилия със загуби, драма с последното баражно място в Южна Америка

"Надявам се, че КОНМЕБОЛ ще предприеме действия, именно защото имаме всичко записано - всичко, което се случи тук на терена. А това не може да се случи, това е абсурдно", коментира той.

Шауд също се оплака от местната полиция, добавяйки: "Брутална полиция, с целия отбор, с целия треньорски щаб. Така че, това не е, което очакваме. Приехме всички отбори в Бразилия много добре. Приветствахме отборите, имаха всичко на тяхно разположение. А когато отидем да играем извън Бразилия, особено тук, посрещането, което получаваме, е дори абсурдно. Възмущението ми остава и се надявам, че КОНМЕБОЛ ще предприеме действия. Надяваме се това да не се повтори". 

