Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

Президентът на Бразилската футболна федерация Самир Шауд се изказа остро срещу съдии, полиция, играчи и дори подавачите на топки, след като квалификационната кампания на тима за Световното първенство завърши със загуба с 0:1 от Боливия.



Дузпата на Мигел Терсерос през първото полувреме осигури на Боливия изненадваща победа в Ел Алто и място в квалификационните плейофи, докато Бразилия, под ръководството на старши треньора Карло Анчелоти, вече си беше осигурила място на финалите на Световното първенство следващото лято.



"Тъжно е това, което се случи тук. Откакто пристигнахме, това, което видяхме, беше антиигра, дори на тази надморска височина от 4000 метра", каза Шауд пред TNT Sports.

"Играхме срещу съдийството, играхме срещу полицията, играхме срещу момчетата, които подаваха топката... те хвърляха топките от терена, връщахме ги обратно. Така че беше истинска бъркотия. Не е това, което очакваме нито от световния футбол, нито от южноамериканския футбол", добави той.



Шауд критикува съдията Кристиан Гарай и неговите асистенти, казвайки: "На 4000 метра е трудно да се играе футбол, а още повече да се играе с 14 души на терена срещу национален отбор".

"Надявам се, че КОНМЕБОЛ ще предприеме действия, именно защото имаме всичко записано - всичко, което се случи тук на терена. А това не може да се случи, това е абсурдно", коментира той.



Шауд също се оплака от местната полиция, добавяйки: "Брутална полиция, с целия отбор, с целия треньорски щаб. Така че, това не е, което очакваме. Приехме всички отбори в Бразилия много добре. Приветствахме отборите, имаха всичко на тяхно разположение. А когато отидем да играем извън Бразилия, особено тук, посрещането, което получаваме, е дори абсурдно. Възмущението ми остава и се надявам, че КОНМЕБОЛ ще предприеме действия. Надяваме се това да не се повтори".