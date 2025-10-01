Моуриньо: Има загуби и загуби

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо прие философски загубата с 0:1 от Челси в Шампионската лига. Той смята, че тимът му се е представил добре в този мач на "Стамфорд Бридж" и си тръгва с високо вдигната глава.

"Смятам, че Бенфика изигра страхотен мач. Казах на играчите, че загубата си е загуба. Това, че сме играли добре, не ни носи точки, но има загуби и загуби, и такава загуба не може да бъде атака срещу нашето самочувствие, срещу нашето израстване. Напротив, тя трябва да бъде основа за изграждане. Челси е най-добрият отбор от четирите, срещу които съм се изправял, с цялото ми уважение към останалите, и това е най-добрият мач, който Бенфика прави. Постоянен, солиден, тактически и емоционално балансиран. Създава положения, има отлични излизания, контролира много труден отбор. Бенфика изигра много успешен мач. Отиваме си с разочарование, но мисля, че това е важна основа за изграждане", заяви Моуриньо.

"Имахме положения. Голът може би е единствената защитна грешка, която допуснахме. Делич и Риос защитаваха една и съща зона и оставиха Гарначо открит. Отборът беше стабилен, уверен. В края се опитах да пусна свежи играчи, опитах с втори нападател, видях Мало Густо в затруднение, но Мареска го смени с още по-добър играч. Това е съставът на Челси. Изиграх четири мача за десет дни. Това е игра, възстановяване, пътуване. Нямаше време за тренировки, но днес съм много щастлив. Доволен съм от представянето. Хареса ми", допълни Специалния.

Той коментира и посрещането от феновете на Челси.

"Хареса ми, но това не ме храни. Това, което би ме хранило, са трите точки. Разбира се, благодаря, чух феновете. Живея тук наблизо, както казах, и се срещам с фенове на Челси всеки ден. Връзката ще бъде вечна и се надявам да се върна с внуците си. Аз съм част от историята на Челси и Челси е част от моята история", каза още португалецът.

"Трябва да вкараме топката във вратата. Без това не печелиш. Трябва да си солиден в защита, балансиран. Челси имаше повече скорост на пейката. Беше важно да контролираме всичко това. Имахме си положения. Все още не съм ги видял на монитора, не знам дали са големи или не, но имахме положения. В края се опитах да дам нова енергия, с Шелдеруп отляво и Иванович отдясно, въпреки че той има трудности по крилата, но Лукебакио вече беше изморен. Играчите бяха фантастични, още повече, че имахме трима халфове с жълти картони. Направихме всичко добре, освен да спечелим мача, да вкараме гол. Не искам да говоря глупости, но мисля, че Жоао Педро трябваше да бъде изгонен по-рано, за едно нарушение срещу Отаменди. Ако беше получил втори жълт картон там, изобщо нямаше да се изненадам, и ако те вече бяха в затруднение, можеха да се сринат, както вече се случи с Брайтън. Но не съм сигурен", дпълни португалецът.

