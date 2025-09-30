Челси - Бенфика, Моуриньо се завръща на "Стамфорд Бридж"

Популярни
Челси приема Бенфика в мач от втория кръг на Премиър лийг. И двата тима ще се стремят към победата, след като допуснаха поражения на старта на надпреварата. Челси допусна загуба от Байерн в Мюнхен, а особено болезнено бе случилото се на “Луж” за “лисабонските лъвове”, които бяха победени с 3:2 от Карабах, което пък струва главата на наставника Бруно Лаже. Португалският гранд пък бе поет от Жозе Моуриньо, който има добре позната история със “сините”, които води на два пъти и изведе до две титли на Премиър лийг. Не е особено цветуща ситуацията и на “Стамфорд Бридж”, след като Челси постигна едва една победа в “Карабао къп” срещу Линкълн Сити през септември, а междувременно записа две поражения и едно равенство в първенството.

Мениджърът на Челси Енцо Мареска прави пет промени в своя тим спрямо тези, които започнаха при поражението от Брайтън през уикенда. Мало Густо, Беноа Бадиашил, Тарик Джордж, Алехандро Гарначо и Факундо Буананоте стартират от първата минута. Интересно е, че за Гарначо това е едва втори старт, като първият път, в който той започна двубой за “сините” бе в “Карабао къп”. Буананоте пък първоначално дори бе изключен от първоначалния списък на Челси за Шампионската лига, но бе включен впоследствие след тежката контузия на Лиъм Делап.

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо прави само една промяна в своя състав спрямо тези, които надделяха над Жил Висенте в петък. Енцо Баренчеа заема място в халфовата линия вместо Андреас Шелдруп. Звездата на тима Вангелис Павлидис, който през тази кампания вече има седем гола в 13 двубоя, води атаката на отбора.

