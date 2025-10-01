Популярни
»
  Мареска: Мач след мач ставаме по-добри

Мареска: Мач след мач ставаме по-добри

  • 1 окт 2025 | 02:25
  • 2009
  • 1

Мениджърът на Челси Енцо Мареска бе щастлив след успеха с 1:0 над Бенфика. Той похвали отбора си, макар да имаше и някои забележки. Като цяло обаче специалистът е доволен и заяви, че мач след мач тимът му става все по-добър.

"Отборът хвърли много усилия. Първото полувреме бе по-добро от второто, особено от гледна точка на това как владеехме топката и създавахме положения. През второто полувреме намалихме качеството на играта си. В последните два-три мача получавахме по два-три гола, а това не трябва да се случва. Затова е хубаво, че днес записахме "суха" мрежа. Трябва да бъдем по-стабилни в защита... За нас това е приключение, което едва сега започва и мач след мач ставаме все по-добри", заяви Мареска.

Автогол реши сблъсъка между Челси и Бенфика при завръщането на Моуриньо на "Стамфорд Бридж"
Автогол реши сблъсъка между Челси и Бенфика при завръщането на Моуриньо на "Стамфорд Бридж"

Той коментира и червения картон за нападателя Жоао Педро.

"Хубавото е, че подобряваме играта си и можем да спечелим и с 10 играчи. Но смятам, че той не докосна съперника. Истината е обаче, че посягането му бе опасно", допълни италианецът.

Снимки: Gettyimages

