  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Гран При на Сингапур: Ръсел води убедително, нови драми в Макларън (следете на живо)

Гран При на Сингапур: Ръсел води убедително, нови драми в Макларън (следете на живо)

  • 5 окт 2025 | 15:20
  • 2688
  • 0
Гран При на Сингапур: Ръсел води убедително, нови драми в Макларън (следете на живо)

Сезон 2025 във Формула 1 продължава с оригиналното нощно състезание в световния шампионат – Гран При на Сингапур. От полпозишъна на „Марина Бей“ потегли Джордж Ръсел, който подели първата редица с победителя от последните две състезания на „Монца“ и в Баку Макс Верстапен.

Заради падналия по-малко от два часа преди старта дъжд състезанието започна на леко влажна настилка. Въпреки това абсолютно всички пилоти стартираха с гумите за сух асфалт. Най-агресивни в своя избор бяха Макс Верстапен (2-ри), Исак Хаджар (8-ми), Фернандо Алонсо (10-ти), Юки Цунода (13-ти), Ланс Строл (15-ти) и Франко Колапинто (16-ти), които заложиха на меката смес. Всички останали заложиха на средно твърдите сликове.

Старт - Отлично потегляне за Ръсел, който запази първата си позиция пред Верстапен, а зад тях Норис беше много агресивен в първите завои и спечели две позиции, изпреварвайки Антонели и съотборника си Пиастри. Антонели загуби позиция и от Леклер още преди първия завой.

1/62 - Неточност на Пиастри в спирането за 16-я завой, която прати австралиеца извън пистата, но австралиецът се върна на трасето без да губи позиция. Пред него Норис беше с поражения по предното си крило след контакт с Верстапен в третия завой на състезанието. Заради този контакт Норис избута и своя съотборник встрани от идеалната линия и той за малко не завърши в бетонната стена.

3/62 - В челото Ръсел се беше откъснал на над две секунди пред Верстапен, който имаше преднина от около секунда пред Норис. Пиастри беше изостанал на над две секунди от съотборника си. В същото време стюардите обявиха, че няма да има наказание за контактите с участието на Норис в началото.

6/62 - От Макларън съобщиха на Пиастри, че няма да предприемат действия в резултат на контакта в третия завой, което предизвика много негативна реакция от страна на австралиеца, който открито критикува това решение на отбора си. Според лидера в шампионата неговият съотборник трябва да му върне позицията заради начина, по който го изпревари.

