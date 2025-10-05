Гран При на Сингапур: Ръсел води убедително, нови драми в Макларън (следете на живо)

Сезон 2025 във Формула 1 продължава с оригиналното нощно състезание в световния шампионат – Гран При на Сингапур. От полпозишъна на „Марина Бей“ потегли Джордж Ръсел, който подели първата редица с победителя от последните две състезания на „Монца“ и в Баку Макс Верстапен.

Заради падналия по-малко от два часа преди старта дъжд състезанието започна на леко влажна настилка. Въпреки това абсолютно всички пилоти стартираха с гумите за сух асфалт. Най-агресивни в своя избор бяха Макс Верстапен (2-ри), Исак Хаджар (8-ми), Фернандо Алонсо (10-ти), Юки Цунода (13-ти), Ланс Строл (15-ти) и Франко Колапинто (16-ти), които заложиха на меката смес. Всички останали заложиха на средно твърдите сликове.

FORMATION LAP 🟢



George Russell leads the field away from the grid - he's on the medium tyres but Max Verstappen is on the softs!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/N8uKDsXcyF — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Старт - Отлично потегляне за Ръсел, който запази първата си позиция пред Верстапен, а зад тях Норис беше много агресивен в първите завои и спечели две позиции, изпреварвайки Антонели и съотборника си Пиастри. Антонели загуби позиция и от Леклер още преди първия завой.

1/62 - Неточност на Пиастри в спирането за 16-я завой, която прати австралиеца извън пистата, но австралиецът се върна на трасето без да губи позиция. Пред него Норис беше с поражения по предното си крило след контакт с Верстапен в третия завой на състезанието. Заради този контакт Норис избута и своя съотборник встрани от идеалната линия и той за малко не завърши в бетонната стена.

Contact between the top-three title protagonists!



Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view 👀⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

3/62 - В челото Ръсел се беше откъснал на над две секунди пред Верстапен, който имаше преднина от около секунда пред Норис. Пиастри беше изостанал на над две секунди от съотборника си. В същото време стюардите обявиха, че няма да има наказание за контактите с участието на Норис в началото.

LAP 5/62



A closer look at the damage to Lando Norris' front wing endplate, after contact on the first lap 😳#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/jiBqERNpyt — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

6/62 - От Макларън съобщиха на Пиастри, че няма да предприемат действия в резултат на контакта в третия завой, което предизвика много негативна реакция от страна на австралиеца, който открито критикува това решение на отбора си. Според лидера в шампионата неговият съотборник трябва да му върне позицията заради начина, по който го изпревари.

📻 "That wasn't very team like"



Oscar Piastri is not too impressed over the radio currently with how the first lap panned out 😳#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EF8KwncTc1 — Formula 1 (@F1) October 5, 2025