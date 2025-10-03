Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

  3 окт 2025 | 13:35
  • 2986
  • 0
Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка на „Марина Бей“.

Испанският пилот на Астън Мартин, който има две победи в Сингапур в миналото, зае първото място с обиколка за 1:31.116, която той завъртя с меките гуми на Пирели в рамките на финалните десет минути на сесията. С този си тур той изпревари с 0.150 секунди Шарл Леклер, който също използва меката смес в най-бързия си тур, но неговото най-добро време беше записано в малко по-ранен етап от тренировката, когато трасето беше малко по-мръсно.

Тройката с изоставане от 0.276 оформи победителят от последните две състезания Макс Верстапен, а четвърти зад него се нареди Люис Хамилтън, който регистрира пасив от 0.364 спрямо Алонсо. Двамата лидери в битката за титлата Оскар Пиастри и Ландо Норис останаха пети и шести, изоставайки с 0.365 и 0.582 от лидера.

Зад тях в челната десетка влязоха още Исак Хаджар, Карлос Сайнц, Юки Цунода и Естебан Окон. От тях единствено Окон беше с повече от секунда по-бавен от Алонсо, след като изостана с 1.012 от испанеца.

В рамките на първата тренировка, която в голямата си чест се проведе на дневна светлина, нямаше регистриран нито един по-голям инцидент, който да наложи спирането на сесията. Единствено Пиер Гасли и Оливър Беарман имаха кратки екскурзии в зоните за сигурност, но продължиха без удари с предпазните стени.

Най-лош късмет в откриващата тренировка имаше Алекс Албон, който направи само две обиколки преди да се прибере в бокса и повече да не се върне на пистата. Причината беше повреда в задните спирачки на пилота на Уилямс, които се възпламениха.

Уикендът за Гран При на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 16:00 часа българско време с втората тренировка на „Марина Бей“. Тя ще бъде много по-представителна за условията, които отборите и пилотите могат да очакват в квалификацията и състезанието, тъй като ще се проведе изцяло под изкуственото осветление в Сингапур.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Gettyimages

