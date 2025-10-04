Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 17:14
  • 1937
  • 0
Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

Две магически обиколки в третата фаза на квалификацията донесоха на Джордж Ръсел полпозишъна за утрешната Гран При на Сингапур във Формула 1.

Още в първото си излизане на пистата британецът зае първата позиция с обиколка за 1:29.165, която той подобри с 0.007 секунди във финалния си летящ тур. Така с време от 1:29.158 той победи с 0.182 Макс Верстапен, който отново се размина с полпозишъна под изкуственото осветление на „Марина Бей“, където нидерландецът никога не е печелил.

Трети на стартовата решетка ще се нареди лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри, който изостана с 0.366 от Ръсел и ще раздели втората редица с втория пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели. Миналогодишният победител в Сингапур Ландо Норис ще потегли от петата позиция на стартовата решетка, а до него на третия ред ще застане сънародникът му Люис Хамилтън. Съотборникът на седемкратния шампион във Ферари Шарл Леклер ще потегли седми пред Исак Хаджар, Оливър Беарман и Фернандо Алонсо, които ще допълнят челната десетка на старта утре.

Първи извън топ 10 на стартовата решетка ще бъде Нико Хюлкенберг, който беше с 0.065 по-бавен от Беарман в спора за последното място в решителните 12 минути на битката за полпозишъна. Заедно с пилота на Заубер елиминирани в края на втория сегмент на квалификацията бяха още съотборниците в Уилямс Алекс Албон и Карлос Сайнц, Лиам Лоусън и Юки Цунода.

В края на първата фаза на квалификацията Албон победи с 0.045 Габриел Бортолето в спора за последното място в топ 15, което остави бразилския пилот на 16-о място и вън от квалификацията в края на първите ѝ 18 минути. Освен него елиминирани бяха още Ланс Строл, Франко Колапинто, Естебан Окон и Пиер Гасли.

За френския пилот на Алпин сесията приключи с повреда, която го принуди да спре на пистата в 11-ия завой. Това наложи появата на жълтия флаг, но въпреки това доста пилоти успяха да подобрят своите резултати, което привлече вниманието на стюардите. Те разгледаха ситуациите с Ръсел, Хюлкенберг, Цунода, Бортолето и Строл и обявиха, че Хюлкенберг, Цунода и Бортолето ще бъдат разследвани след края на квалификацията, докато Ръсел и Строл няма да бъдат разследвани допълнително, след като беше преценено, че те не са нарушили правилата.

Състезанието за Гран При на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за 15:00 часа българско време утре и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Gettyimages

