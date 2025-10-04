Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур

Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 13:37
  • 1718
  • 1
Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур

Световният шампион Макс Верстапен излезе начело в последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Сингапур във Формула 1.

В последния час за подготовка на „Марина Бей“ нидерландецът, който никога не е печелил нито квалификация, нито състезание в Сингапур, завъртя обиколка за 1:30.148 по време на квалификационните симулации в края на сесията. По този начин той изпревари с 0.017 секунди лидерът в шампионата Оскар Пиастри, а тройката с пасив от 0.049 оформи Джордж Ръсел от Мерцедес.

Четвърти и пети се наредиха Андреа Кими Антонели и миналогодишният победител в Сингапур Ландо Норис, които дадоха равно време, което беше с 0.089 по-слабо от това на Верстапен. Шести се класира победителят на „Марина Бей“ отпреди две години Карлос Сайнц, а зад него място в топ 10 намериха още Исак Хаджар, Люис Хамилтън, Нико Хюлкенберг и Шарл Леклер.

В рамките на последната тренировка в Сингапур имаше един по-сериозен инцидент, който беше дело на Лиам Лоусън, за когото това беше втора голяма грешка от началото на уикенда. Новозеландският пилот на Рейсинг Булс се разби в седмия завой, след като загуби контрол върху колата си, качвайки се върху бордюра на изхода от кривата. Щетите по болида на Лоусън поставят под въпрос неговото участие в квалификацията по-късно.

Уикендът за Гран При на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 16:00 часа българско време с квалификационна сесия, която ще се проведе под прожекторите на „Марина Бей“.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Норис: Макс си е Макс, не можем да го отписваме

Норис: Макс си е Макс, не можем да го отписваме

  • 4 окт 2025 | 09:26
  • 1572
  • 0
Доктор Марко остана доволен от показаното от Ред Бул вчера

Доктор Марко остана доволен от показаното от Ред Бул вчера

  • 4 окт 2025 | 09:07
  • 933
  • 0
Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

  • 4 окт 2025 | 08:32
  • 755
  • 0
Ръсел не намери обяснение за катастрофата си в Сингапур

Ръсел не намери обяснение за катастрофата си в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 08:09
  • 1504
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 07:43
  • 14932
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 4 окт 2025 | 07:38
  • 5313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 11093
  • 12
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 9988
  • 6
11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

  • 4 окт 2025 | 14:04
  • 567
  • 0
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 6479
  • 7
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 9045
  • 15
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 5129
  • 2