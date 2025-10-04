Верстапен над всички преди квалификацията в Сингапур

Световният шампион Макс Верстапен излезе начело в последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Сингапур във Формула 1.

В последния час за подготовка на „Марина Бей“ нидерландецът, който никога не е печелил нито квалификация, нито състезание в Сингапур, завъртя обиколка за 1:30.148 по време на квалификационните симулации в края на сесията. По този начин той изпревари с 0.017 секунди лидерът в шампионата Оскар Пиастри, а тройката с пасив от 0.049 оформи Джордж Ръсел от Мерцедес.

It's Max Verstappen fastest in Final Practice 💨



But it's soo close at the top of the timesheets! 😱#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/PvfKuSJZu1 — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Четвърти и пети се наредиха Андреа Кими Антонели и миналогодишният победител в Сингапур Ландо Норис, които дадоха равно време, което беше с 0.089 по-слабо от това на Верстапен. Шести се класира победителят на „Марина Бей“ отпреди две години Карлос Сайнц, а зад него място в топ 10 намериха още Исак Хаджар, Люис Хамилтън, Нико Хюлкенберг и Шарл Леклер.

В рамките на последната тренировка в Сингапур имаше един по-сериозен инцидент, който беше дело на Лиам Лоусън, за когото това беше втора голяма грешка от началото на уикенда. Новозеландският пилот на Рейсинг Булс се разби в седмия завой, след като загуби контрол върху колата си, качвайки се върху бордюра на изхода от кривата. Щетите по болида на Лоусън поставят под въпрос неговото участие в квалификацията по-късно.

A dramatic crash for Liam Lawson in FP3 💥



📻 "I just hit the kerb"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/zdbmAXdRFI — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Уикендът за Гран При на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 16:00 часа българско време с квалификационна сесия, която ще се проведе под прожекторите на „Марина Бей“.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Снимки: Gettyimages