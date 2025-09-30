Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Потвърдено от УЕФА: Шампионската лига се завръща на “Камп Ноу”

Потвърдено от УЕФА: Шампионската лига се завръща на “Камп Ноу”

  • 30 сеп 2025 | 16:33
  • 2808
  • 2
Потвърдено от УЕФА: Шампионската лига се завръща на “Камп Ноу”

Второто домакинство на Барселона в Шампионската лига през този сезон, а именно мачът с Олимпиакос на 21 октомври, ще се проведе на “Спотифай Камп Ноу”. Поне така пише в официалния сайт на УЕФА, както посочват испанските медии.

Както е известно, утрешният сблъсък на Барса с Пари Сен Жермен ще се проведе на “Олимпик Луис Компанис”, където отборът домакинстваше и през миналия сезон. Причината е, откриването на реновирания “Камп Ноу” продължава да се отлага и все още няма разрешително от градските власти за провеждане на мачове. Въпреки това изглежда, че клубът е предоставил гаранции пред УЕФА, че до следващия кръг в ШЛ стадионът ще бъде готов, като очакванията са да бъде с допустим капацитет от 45 хиляди зрители. Според информациите президентът на евроцентралата Александър Чеферин ще присъства на “Монтжуик” за утрешния мач на каталунците с ПСЖ.

Според правилата даден клуб може да заяви само едно съоръжение за домакинствата си в ШЛ за цял сезон, но явно от УЕФА са направили изключение за испанския шампион. Междувременно, остава неясно дали Барселона ще успее да приеме Жирона на “Камп Ноу” на 18 октомври в мач от Ла Лига, на чийто сайт засега стадионът е заявен само за Барса - Елче на 2 ноември.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ангола назначи французин за свой селекционер

Ангола назначи французин за свой селекционер

  • 30 сеп 2025 | 16:02
  • 602
  • 1
Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

Флик за мача с ПСЖ: Случилото се в миналото вече няма значение, сега е различно

  • 30 сеп 2025 | 15:35
  • 3889
  • 7
Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

Педри: ПСЖ е един от най-добрите отбори в света, а ние сме най-добрият

  • 30 сеп 2025 | 15:11
  • 1206
  • 4
Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

Добри новини за Гуардиола преди мача с Монако

  • 30 сеп 2025 | 14:27
  • 994
  • 0
Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

Днешното гостуване на Реал Мадрид ще постави поне два рекорда в ШЛ

  • 30 сеп 2025 | 14:15
  • 5701
  • 11
Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

Карвахал и Симеоне разбраха наказанията си, наложени от УЕФА

  • 30 сеп 2025 | 13:35
  • 2539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97892
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31398
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14340
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8401
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20329
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427362
  • 14