Потвърдено от УЕФА: Шампионската лига се завръща на “Камп Ноу”

Второто домакинство на Барселона в Шампионската лига през този сезон, а именно мачът с Олимпиакос на 21 октомври, ще се проведе на “Спотифай Камп Ноу”. Поне така пише в официалния сайт на УЕФА, както посочват испанските медии.

Както е известно, утрешният сблъсък на Барса с Пари Сен Жермен ще се проведе на “Олимпик Луис Компанис”, където отборът домакинстваше и през миналия сезон. Причината е, откриването на реновирания “Камп Ноу” продължава да се отлага и все още няма разрешително от градските власти за провеждане на мачове. Въпреки това изглежда, че клубът е предоставил гаранции пред УЕФА, че до следващия кръг в ШЛ стадионът ще бъде готов, като очакванията са да бъде с допустим капацитет от 45 хиляди зрители. Според информациите президентът на евроцентралата Александър Чеферин ще присъства на “Монтжуик” за утрешния мач на каталунците с ПСЖ.

🚨 On the UEFA Champions League app and website, the Barcelona vs. Olympiacos match is showing Spotify Camp Nou as the venue. 👀 pic.twitter.com/c5B4aaFKS5 — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 30, 2025

Според правилата даден клуб може да заяви само едно съоръжение за домакинствата си в ШЛ за цял сезон, но явно от УЕФА са направили изключение за испанския шампион. Междувременно, остава неясно дали Барселона ще успее да приеме Жирона на “Камп Ноу” на 18 октомври в мач от Ла Лига, на чийто сайт засега стадионът е заявен само за Барса - Елче на 2 ноември.