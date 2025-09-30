Вторият кръг в Шампионската лига започва с интригуващи битки

Днес ще се изиграят първата доза мачове от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Предстоят някои доста интригуващи сблъсъци по терените на Стария континент.

Традиционно вечерта започва с два ранни мача в 19:45 часа. Не толкова традиционно обаче единият от тях е с участието на Реал Мадрид, който гостува на Кайрат (Алмати) в Казахстан.

По същото време Аталанта пък приема сензацията Брюж в опит да спре набралите скорост белгийци.

След това има още 7 мача от 22:00 часа. Гвоздеят на вечерта изглежда сблъсъкът между Челси и Бенфика. Жозе Моуриньо се завръща на любимия му "Стамфорд Бридж", но този път начело на "лисабонските орли". Дали ще си тръгне щастлив след края на мача, предстои да разберем.

Английският шампион Ливърпул пък ще има коварно гостуване в Истанбул на Галатасарай и ще трябва доста да се потруди, ако иска да вземе трите точки.

Коварно гостуване предстои и на друг от английските отбори в турнира. Тотнъм ще пътува до Норвегия за среща с Бодьо/Глимт, който вече доказа, че у дома може да изненада всеки.

Интерес предизвиква и срещата между Атлетико Мадрид и Айнтрахт (Франкфурт). "Дюшекчиите" са фаворит, особено след блестящата им победа в дербито с Реал, но германците не идват като обречени и ще опитат да вземат нещо от това гостуване.

Доста равностоен изглежда и двубоят между Марсилия и Аякс, като и тук е трудно да се прогнозира крайният победител.

В останалите две срещи имаме изявени фаворити, макар в Шампионската лига това да е доста условно. Интер приема Славия (Прага) и всичко различно от победа ще се приеме като провал.

Междувременно пък Байерн (Мюнхен) пътува до Кипър за среща с Пафос и тук може да се каже същото - ако германците не спечелят, това няма да се приеме добре от техните привърженици.