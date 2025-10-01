Популярни
  Марсилия
  2. Марсилия
  Обамеянг поведе Марсилия за разгром срещу Аякс

Обамеянг поведе Марсилия за разгром срещу Аякс

  • 1 окт 2025 | 00:38
  • 3631
  • 0

Марсилия стигна до убедителна победа с 4:0 срещу Аякс. Тимът на Роберто Де Дзерби реши мача още до средата на първото полувреме. Игор Пайшао се разписа на два пъти до 12-ата минута, а Мейсън Грийнууд отбеляза трето попадение в 26-ата минута. Пиер-Емерик Обамеянг вкара в началото на втората част.

Французите стартираха силно и поведоха в шестата минута. Обамеянг отлично изведе Пайшао близо до средата на терена. Той премина голямо пространство на скорост и успя да завърши успешно. Бразилецът се разписа още веднъж шест минути по-късно, когато получи топката от Вермеерен, който открадна топката и го намери. Обамеянг бе в основата на третия гол. Той намери великолепно Грийнууд в наказателното поле, а англичанинът направи резултата 3:0.

Аякс показа по-добра игра след почивката, но получи гол в 52-ата минута, което сложи край на всякакви надежди да си тръгне с нещо от "Стад Велодром". След двете си асистенции Обамеянг се нареди и сред голмайсторите. Отлична бърза атака мина през Вермеерен и Пайшао, който намери Обамеянг, а нападателят се разписа. Нападателят вече има шест отбелязани гола срещу Аякс.

Снимки: Imago

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

Ботев (Пд) поглежда към Херо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Галатасарай повали Ливърпул

