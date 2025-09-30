Популярни
Съставите на Интер и Славия (Прага)

  • 30 сеп 2025 | 21:16
  • 417
  • 0
Съставите на Интер и Славия (Прага)

Тази вечер Интер посреща Славия (Прага) в среща от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата е важна и за двата. Домакините ще търсят втора поредна победа, с която да затвърдят доброто си начало в турнира. Гостите са аутсайдер в този мач, но това не значи, че идват на "Джузепе Меаца" с бялото знаме.

Кристиан Киву започва мача с Маркюс Тюрам и Лаутаро Мартинес в атака. В средата на терена играта ще движат Хакан Чалханоолу, Петър Сучич и Пьотър Жиелински. На крилата пък ще действат Федерико Димарко и Дензъл Дъмфрис.

Индрих Тръпишовски пък е избрал Васил Кушей като изнесен нападател, а Лукаш Провод и Давид Дудера ще са на двете крила. Оскар Дорли, Михал Садилек и Христос Зафейрис ще са триото в средата на терена.

ИНТЕР: Зомер, Бисек, Ачерби, Бастони, Дъмфрис, Димарко, Чалханоолу, Жиелински, Сучич, Мартинес, Тюрам

СЛАВИЯ: Станек, Вълчек, Зима, Халупек, Хашиока, Дорли, Заферейс, Садилек, Дудера, Провод, Кушей

