  Милан
  2. Милан
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитникът на Милан Фикайо Томори може да пропусне големия мач срещу Ювентус в неделя, след като получи травма в бедрото по време победата над Наполи. Английският централен бранител беше принудително заменен в 80-ата минута при успеха на „росонерите“ с 2:1 над отбора на Антонио Конте.

Първоначалната информация от "Скай Италия" сочи, че Томори е получил разтежение на аддуктора на десния крак. Според същия източници, ако Масимилиано Алегри не може да използва англичанина срещу Ювентус, лятното попълнение (и бивш играч на „бианконерите“) Кони Де Винтер ще заеме неговото място в стартовия състав.

Докато Томори изглежда, че ще пропусне мача в Торино, еквадорският краен защитник Первис Еступинян също ще отсъства, но поради наказание. По този начин Алегри ще трябва да разчита на някои от алтернативните си варианти, което ще постави на изпитание дълбочината на състава му след силния старт на сезон 2025-26.

„Росонерите“ се изкачиха на върха в класирането след вчерашната впечатляваща победа над Наполи, а американският нападател Кристиан Пулишич оглави листата на голмайсторите.

Снимки: Gettyimages

