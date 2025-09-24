Нкунку: Чувствам с комфортно в Милан, получих много топло посрещане

Новото попълнение на Милан Кристофър Нкунку, който се разписа при победата с 3:0 над Лече в осминафиналите на Купата на Италия, заяви, че се чувства комфортно с италианския отбор и е щастлив да играе за "росонерите".

„Чувствам се добре и съм решен да играя още повече. Работя, за да вляза в още по-добра форма. Чувствам се комфортно тук. Получих много топло посрещане и всички около мен – от треньорския щаб и съотборниците до феновете – създават приятна атмосфера. Щастлив съм да играя за Милан“, каза нападателят в интервю за TeleLombardia.

Нкунку се присъедини към Милан от Челси това лято, подписвайки договор с италианския клуб до 30 юни 2030 г. Този сезон нападателят има три участия за Милан във всички състезания.

