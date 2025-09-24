Хименес: Никога не съм си помислял да напусна Милан

Нападателят на Милан Сантиаго Хименес изрази своето облекчение след първия си гол за сезона при победата с 3:0 над Лече за Купата на Италия, като също така увери, че никога не е искал да напусне клуба, въпреки че в края на летния трансферен прозорец ръководството беше готово да го размени за Артьом Довбик от Рома.

“Един нападател трябва да бележи голове. В последните мачове това не се случваше, въпреки че имах доста положения. С това попадение обаче могат да дойдат още много. Като дете мечтаех да играя в Милан, така че пожелах да остана в клуба. Слава богу, аз все още съм тук и играя за отбора на моите мечти. От първата ми секунда тук никога не съм си помислял да напусна този тим”, коментира Хименес след мача.

🗣️ Santiago Gimenez spoke to @sportmediaset: "As a child I dreamed of playing here at Milan. I wanted to stay, thank God I’m here and playing in the team of my dreams. From the very first moment I never thought about leaving this club." pic.twitter.com/0x5D4dwv9Y — Milan Posts (@MilanPosts) September 23, 2025

Друг от голмайсторите за снощия успех на Милан - Кристиан Пулишич, пък разкри как е окуражавал своя съотборник по време на головата му суша. “Винаги му казвам да бъде търпелив, защото през последните няколко мача играе наистина добре. Ако продължава с добрата работа, ще вкара много голове”, заяви американецът.

Снимки: Gettyimages