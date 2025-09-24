Хименес: Никога не съм си помислял да напусна Милан

Нападателят на Милан Сантиаго Хименес изрази своето облекчение след първия си гол за сезона при победата с 3:0 над Лече за Купата на Италия, като също така увери, че никога не е искал да напусне клуба, въпреки че в края на летния трансферен прозорец ръководството беше готово да го размени за Артьом Довбик от Рома.
“Един нападател трябва да бележи голове. В последните мачове това не се случваше, въпреки че имах доста положения. С това попадение обаче могат да дойдат още много. Като дете мечтаех да играя в Милан, така че пожелах да остана в клуба. Слава богу, аз все още съм тук и играя за отбора на моите мечти. От първата ми секунда тук никога не съм си помислял да напусна този тим”, коментира Хименес след мача.
Друг от голмайсторите за снощия успех на Милан - Кристиан Пулишич, пък разкри как е окуражавал своя съотборник по време на головата му суша. “Винаги му казвам да бъде търпелив, защото през последните няколко мача играе наистина добре. Ако продължава с добрата работа, ще вкара много голове”, заяви американецът.
Снимки: Gettyimages