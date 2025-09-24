Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Хименес: Никога не съм си помислял да напусна Милан

Хименес: Никога не съм си помислял да напусна Милан

  • 24 сеп 2025 | 14:57
  • 341
  • 0

Нападателят на Милан Сантиаго Хименес изрази своето облекчение след първия си гол за сезона при победата с 3:0 над Лече за Купата на Италия, като също така увери, че никога не е искал да напусне клуба, въпреки че в края на летния трансферен прозорец ръководството беше готово да го размени за Артьом Довбик от Рома.

Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол
Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

“Един нападател трябва да бележи голове. В последните мачове това не се случваше, въпреки че имах доста положения. С това попадение обаче могат да дойдат още много. Като дете мечтаех да играя в Милан, така че пожелах да остана в клуба. Слава богу, аз все още съм тук и играя за отбора на моите мечти. От първата ми секунда тук никога не съм си помислял да напусна този тим”, коментира Хименес след мача.

Друг от голмайсторите за снощия успех на Милан - Кристиан Пулишич, пък разкри как е окуражавал своя съотборник по време на головата му суша. “Винаги му казвам да бъде търпелив, защото през последните няколко мача играе наистина добре. Ако продължава с добрата работа, ще вкара много голове”, заяви американецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

  • 24 сеп 2025 | 09:00
  • 3931
  • 1
Ман Сити започва участието си в "Карабао Къп"

Ман Сити започва участието си в "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 07:40
  • 3748
  • 4
Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

  • 24 сеп 2025 | 07:20
  • 3243
  • 0
Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

  • 24 сеп 2025 | 06:34
  • 1994
  • 0
Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

  • 24 сеп 2025 | 06:02
  • 2839
  • 2
Почина легенда на чешкия футбол

Почина легенда на чешкия футбол

  • 24 сеп 2025 | 05:15
  • 5617
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 72077
  • 159
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22439
  • 36
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 19025
  • 56
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 9230
  • 4
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 5550
  • 4
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 8826
  • 9