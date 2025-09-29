Популярни
  2. Милан
  3. Конфликтът между Алегри и Ибрахимович коства титлата на Милан, твърди бивш вратар

Конфликтът между Алегри и Ибрахимович коства титлата на Милан, твърди бивш вратар

  • 29 сеп 2025 | 18:45
  • 2369
  • 0
Конфликтът между Алегри и Ибрахимович коства титлата на Милан, твърди бивш вратар

В интервю за Gazzetta dello Sport 43-годишният Марко Амелия, бивш вратар на Милан, разкри подробности от престоя си при „росонерите“ и изрази мнение защо отборът е изпуснал шампионската титла през сезон 2011/12.

„Всичко се случи заради сблъсъка между Алегри и Ибрахимович. В осминафиналите на Шампионската лига спечелихме първия мач с 4:0, но на реванша Алегри остави двама вратари на пейката (тогава бяха разрешени шест смени), което за Златан означаваше губещ манталитет. Загубихме с 0:3.

Масимилиано се върна, смеейки се от интервюто, което Златан прие зле и остро му се скара. За мен нещо се счупи в онзи ден: водехме с десет точки пред Ювентус, но все пак изпуснахме шампионската титла. Това беше и сезонът на известния гол на Мунтари – най-голямата несправедливост в кариерата ми.“

Марко Амелия премина под наем в Милан от Дженоа през 2009 г., но до 2011 г. стана играч на „росонерите“, след като клубът плати 3,5 милиона евро за трансфера му. Амелия обяви оттеглянето си през 2017 г., като последният му клуб беше италианският Виченца.

Снимки: Imago

