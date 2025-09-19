Милан си хареса защитник на Удинезе

Милан се интересува от трансфер на защитника на Удинезе Томас Кристенсен, съобщава “Гадзета дело Спорт”. "Росонерите" добавиха 23-годишния играч към списъка си от набелязани играчи малко преди затварянето на трансферния период на 1 септември и сега обмислят привличането му през януари.

Ръководителите на седемкратния европейски клубен шампион били особено впечатлени от представянето на датчанина при победата на Удинезе с 2:1 над Интер на "Сан Сиро" на 31 август. 198-сантиметровият защитник ще бъде следен отблизо от представители на Милан във всички мачове на отбора от Удине през есента. "Черно-белите" пък са търсили заместник на Кристенсен в последните дни от трансферния прозорец през август. Очаква се фриуланите да поискат поне 15 милиона евро за бранителя си.

🚨🌗 | AC Milan are interested in Udinese centre-back Thomas Kristensen for the January transfer window.



Udinese value him around €15M.



Milan intend to move quickly, if they get a confirmation that he is a truly interesting player on Saturday.@MarcoGuidi13 🇩🇰 pic.twitter.com/dreCuqQx3r — Milan Matters (@MilanMatters) September 18, 2025

Снимки: Gettyimages