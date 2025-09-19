Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан си хареса защитник на Удинезе

Милан си хареса защитник на Удинезе

  • 19 сеп 2025 | 13:55
  • 336
  • 0

Милан се интересува от трансфер на защитника на Удинезе Томас Кристенсен, съобщава “Гадзета дело Спорт”. "Росонерите" добавиха 23-годишния играч към списъка си от набелязани играчи малко преди затварянето на трансферния период на 1 септември и сега обмислят привличането му през януари.

Ръководителите на седемкратния европейски клубен шампион били особено впечатлени от представянето на датчанина при победата на Удинезе с 2:1 над Интер на "Сан Сиро" на 31 август. 198-сантиметровият защитник ще бъде следен отблизо от представители на Милан във всички мачове на отбора от Удине през есента. "Черно-белите" пък са търсили заместник на Кристенсен в последните дни от трансферния прозорец през август. Очаква се фриуланите да поискат поне 15 милиона евро за бранителя си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

  • 19 сеп 2025 | 09:45
  • 5548
  • 7
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 11724
  • 4
Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 08:08
  • 1618
  • 1
Пау Кубарси притесни Барселона

Пау Кубарси притесни Барселона

  • 19 сеп 2025 | 07:34
  • 2925
  • 0
Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

  • 19 сеп 2025 | 06:35
  • 7459
  • 4
Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

  • 19 сеп 2025 | 06:02
  • 3287
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 7
  • 0
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 20743
  • 69
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 30209
  • 121
Очаквайте на живо: Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 773
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 9304
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 11724
  • 4