Спортинг обяви печалба от 1,5 млн. евро

Отчетът и счетоводните документи на Спортинг за финансовата година между 1 юли 2024 г. и 30 юни тази година показват печалба от 1,577 млн. евро, което е в унисон с последните години. Документът ще бъде подложен на обсъждане и гласуване на Общото събрание, насрочено за неделя, 5 октомври, от 13:30 часа в зала „Жоао Роша“. Натоварен ден за членовете на „лъвовете“, тъй като за същата дата е предвидено и домакинството на СК Брага в мач от осмия кръг на Лигата.

Към документа е приложено становището на Фискалния и дисциплинарен съвет, който препоръчва одобряването на сметките на „лъвовете“, като подчертава също, че ако те бъдат одобрени от членовете на клуба от Алваладе, част от печалбите – по-конкретно 278,79 млн. евро – ще бъдат разпределени на служителите на Спортинг.

Печалбата за 2024/25 г. отбелязва рязък спад спрямо 2023/24 г., когато е била 21,110 млн. евро, но трябва да се има предвид, че споменатият доклад разкрива преструктурирането на дълга към Ново Банко, което по онова време е имало доста положително въздействие върху сметките.

Връщайки се към финансовата година 2024/25, приходите от членски внос са нараснали с 19 процента, от 12,3 млн. евро на 14,6 млн. евро, което се дължи на увеличаването на броя на плащащите членове от 104 159 на 119 139. Броят на записаните в различните спортни секции също се е увеличил и ако на 30 юни 2024 г. приходите са били 2,42 млн. евро, година по-късно те вече са 2,60 млн. евро.

Но не всичко е добра новина, тъй като пасивите са нараснали от 239,78 млн. евро на 302,610 млн. евро, но според документа това се дължи на нарастването на текущата сметка със SAD.

