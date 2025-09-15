Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Спортинг (Лисабон)
  3. Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
  • 1925
  • 0
Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Феновете на стадион "Жозе Алваладе" избухната най-силни при споменаването на имената на Луиш Фиго и Красимир Балъков. Това се случи около половин час преди началото на благотворителната среща в Лисабон, в която двамата и куп други легенди ще участват.

Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите
Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Първо дикторът на стадиона на Спортинг (Лисабон) обяви имената от състава на домакините и при споменаването на носителя на "Златната топка" за 2000 г. запалянковците изригнаха мощно. Същото се случи и при споменаването на името на Бала, когато дойде ред на световните звезди. Малко след това световният шампион с Бразилия Роберто Карлос отправи поздравления към феновете на трибуните.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
  • 2842
  • 1
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 13736
  • 19
Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 21:29
  • 2548
  • 1
Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

  • 15 сеп 2025 | 21:22
  • 2526
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 15 сеп 2025 | 21:07
  • 1366
  • 0
Иван Стоянов: Ако искаме да се борим за по-предни позиции, трябва да сме еднакво добри както вкъщи, така и навън

Иван Стоянов: Ако искаме да се борим за по-предни позиции, трябва да сме еднакво добри както вкъщи, така и навън

  • 15 сеп 2025 | 20:17
  • 1066
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия 1:0 Отбор на света, Оуен и Дел Пиеро се появиха на терена

Португалия 1:0 Отбор на света, Оуен и Дел Пиеро се появиха на терена

  • 15 сеп 2025 | 22:42
  • 12754
  • 10
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 92704
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 13736
  • 19
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 24243
  • 33
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 71311
  • 107
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 16168
  • 8