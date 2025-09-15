Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Феновете на стадион "Жозе Алваладе" избухната най-силни при споменаването на имената на Луиш Фиго и Красимир Балъков. Това се случи около половин час преди началото на благотворителната среща в Лисабон, в която двамата и куп други легенди ще участват.

Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Първо дикторът на стадиона на Спортинг (Лисабон) обяви имената от състава на домакините и при споменаването на носителя на "Златната топка" за 2000 г. запалянковците изригнаха мощно. Същото се случи и при споменаването на името на Бала, когато дойде ред на световните звезди. Малко след това световният шампион с Бразилия Роберто Карлос отправи поздравления към феновете на трибуните.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон