Спортинг показа на Кайрат, че в Шампионската лига не е лесно

Спортинг (Лисабон) направи летящ старт в Шампионската лига, след като срази с 4:1 Кайрат на "Жозе Алваладе". За гостите от Казахстан това беше дебют в същинската фаза на турнира. Те впечатлиха с представянето си в квалификациите на турнира и най-вече с елиминирането на Селтик, но срещу Спортинг бяха безпомощни.

Мортен Юлманд пропусна дузпа за португалския гранд в средата на първото полувреме, но малко преди почивката Тринкао даде заслужен аванс на Спортинг. Крилото на "лъвовете" се разписа още веднъж в 65-ата минута, а другите голове за домакините бяха дело на Алисон Сантош (67') и Жовани Кенда (68'). В края Едмилсон Фильо вкара историческото първо попадение за Кайрат в ШЛ.

Кайрат пропътува рекордните в историята на турнира 6923 км до Лисабон и се постара да затрудни домакините, но успя само в началните минути. Спортинг получи дузпа в средата на първата част за нарушение на Александър Мринский, но младият страж Шерхан Калмурза отрази удара на Юлманд.

Последаха пропуски на Кенда и Луис Суарес, но логичното се случи в 44-тата минута и португалците поведоха. Попадението реализира Тринкао след асистенция на Гиорги Кочорашвили.

Кайрат имаше добър период веднага след старта на второто полувреме, но той бързо отмина. Казахстанците окончателно рухнаха в 65-ата минута, когато Иван Фреснеда намери на добра позиция Тринкао, а той с едно докосване заби топката под гредата.

В следващите три минути Спортинг наниза още два гола. Първо резервата Алисон Сантош беше точен след асистенция на Кенда, а после 17-годишният талант сам се разписа и стана най-младият португалец с гол в Шампионската лига.

Силите на Кайрат стигнаха за един гол, автор на който стана Едмилсон Сантош в 86-ата минута. Асистенцията дойде от бившия футболист на Левски Рикардиньо.

В следващия кръг Спортинг ще гостува на Наполи, а Кайрат ще е домакин на Реал Мадрид.

