Спортинг нокаутира в добавеното време корав съперник и си върна второто място

  • 23 сеп 2025 | 00:35
  • 400
  • 0
Отборът на Спортинг (Лисабон) записа важна победа с класическото 3:0 срешу коравия тим на Морейрензе в среща от 6-ия кръг на Лига Португал. По този начин шампионите съумяха да си върнат второто място във временното класиране на португалския шампионат и продължиха да поддържат разликата от три точки спрямо безгрешния до този момент лидер Порто. Морейрензе от своя страна падна до 5-ото място с точка зад четвъртото място, което е последното, даващо право на участие в европейските клубни турнири.

Въпреки изразителния резултат, победата не дойде никак лесно и "лъвовете" поведоха чак в 76-ата минута на срещата. Това се случи, след като главният съдия отсъди дузпа в полза на домакините, а Луис Суарес откри резултата. Малко по-късно точно в 90-ата минута сценарият се повтори, а този път от бялата точка стреля Гонсалвеш, който покачи и на практика реши всичко в двубоя. Все пак имаше време и за трети гол, който вече дойде от игрова ситуация и Фотис Йоанидис вкара в 4-ата минута на добавеното време след асистенция на Алисон Сантош.

Така Спортинг записа втори пореден успех срещу Морейрензе, от който загуби само веднъж през последните 22 години.

В следващия кръг на шампионата "лъвовете" ще срещнат Ещорил (27.9), което ще бъде генерална репетиция за предстоящия двубой от Шампионската лига срещу италиянския шампион Наполи (1.10).

