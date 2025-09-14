Спортинг нанесе поражение на непобеден и се върна към победите

Отборът на Спортинг (Лисабон) записа важна победа с 2:1 срещу тима на Фамаликао в гостуването си от 5-ия кръг на Лига Португал. Шампионите изостанаха в резултата след попадението на Густаво Са (17’), но Педро Гонсалвеш (22’) и Луис Суарес (65’) оформиха обрата. Успехът помогна на “лъвовете” да запазят дистанцията от три точки спрямо лидера Порто, докато Фамаликао допусна първо поражение този сезон.

⏹ 𝙇𝙖𝙙𝙤 𝙖 𝙇𝙖𝙙𝙤 🦁 Vitória dos Leões, na 5.ª jornada da #LigaPortugalBetclic 👏



⚽ Pedro Gonçalves e Luis Suárez

⚪ 1-2 ⚫ // #FCFSCP pic.twitter.com/TfUABxLQb2 — Sporting CP (@SportingCP) September 13, 2025

Също така домакините до този момент не бяха допускали попадение във вратата си. Лисабонци правят това за втори пореден мач, след като в миналия кръг загубиха с 1:2 в дербито от Порто, като това бе първи гол и във вратата на “драконите”.