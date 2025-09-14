Спортинг нанесе поражение на непобеден и се върна към победите

Популярни
  14 сеп 2025
Отборът на Спортинг (Лисабон) записа важна победа с 2:1 срещу тима на Фамаликао в гостуването си от 5-ия кръг на Лига Португал. Шампионите изостанаха в резултата след попадението на Густаво Са (17’), но Педро Гонсалвеш (22’) и Луис Суарес (65’) оформиха обрата. Успехът помогна на “лъвовете” да запазят дистанцията от три точки спрямо лидера Порто, докато Фамаликао допусна първо поражение този сезон.

Също така домакините до този момент не бяха допускали попадение във вратата си. Лисабонци правят това за втори пореден мач, след като в миналия кръг загубиха с 1:2 в дербито от Порто, като това бе първи гол и във вратата на “драконите”.

