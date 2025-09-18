Три десетилетия "лисабонски лъв"

Красимир Балъков продължава да бъде член на Спортинг (Лисабон). Любимецът на феновете на "лисабонските лъвове" продължи членството си в клуба от португалската столица, разбра Sportal.bg.

Това се случи покрай благотворителната среща между легенди на световния и португалския футбол в Лисабон. Краси членува при "зелено-белите" още от времето, когато беше футболист в отбора и всяка година плаща своя членски внос. Бала е любимец на феновете, като името му събра най-много овации от публиката на "Жозе Алваладе", наравно с Луиш Фиго, Роберто Карлос и Кака.

"Балъков беше идол за всички фенове на Спортинг между 1991 и 1995 г. Той беше нещо като Марадона в Неапол - всеки почитател на отбора беше влюбен в техниката му. Фантастичен футболист и голяма наша легенда", довериха от португалския клуб пред нашата медия.