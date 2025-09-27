Брентфорд посече безидеен Ман Юнайтед, бивш играч на Лудогорец герой

Брентфорд постигна успех с 3:1 над Манчестър Юнайтед в мач от шестия кръг на Премиър лийг. В герой за домакините пък се превърна бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго (8’, 20’), който отбеляза на два пъти, а последното попадение бе дело на появилия се от пейката Матаис Йенсен (90+5’). Единственият гол за “червените дяволи” бе дело на Бенямин Шешко (26’), негово първо за “червените дяволи”. Капитанът на гостите Бруно Фернандеш пропусна дузпа четвърт час преди края на срещата и възможността да изравни резултата. Тимът на Рубен Аморим пропусна поредна възможност да запише за първи път две поредни победи в първенството под ръководството на португалеца. Те изнесоха поредното си доста вяло и безидейно представяне под ръководството на наставника и вече имат три поражения от шест мача. В същото време за Брентфорд това пък бе втори успех през сезона и той ги изкачи в подреждането над днешния им противник.

Първата по-интересна ситуация в двубоя дойде в петата минута, когато Матеус Куня изведе Бенямин Шешко в наказателното поле, но ударът на словенеца бе блокиран първоначално, а впоследствие той опита да върне жеста към бразилеца, но не успя да го намери. “Червените дяволи” продължиха да опитват да задържат играта в противниковата половина и именно по този начин те сгрешиха. В 8-ата минута Джордан Хендерсън успя с много дълга топка в предни позиции да намери Игор Тиаго, който бе покрит от Хари Магуайър, бившият играч на Лудогорец напредна отлично, след което отбеляза много атрактивно и пращайки топката точно до гредата на Алтай Байъндър за 1:0. Негово четвърто в седем двубоя във всички турнири.

След попадението “пчеличките” започнаха да се задържат доста по-настоятелно пред пеналта на противника. Само в рамките на около минута на два пъти футболисти на домакините на два пъти стреляха много опасно с глава и Байъндър трябваше да се намесва впечатляващо, за да остави пасива на “червените дяволи” само на точка. В 20-ата минута целият този натиск на домакините отново даде резултат след хубав пробив отляво на на Кевин Шаде, който стреля, стражът на гостите блокира, но само за да прати топката в краката на нахлуващия Игор Тиаго, който реализира за 2:0 в опразнената врата.

В 26-ата минута играчите на Манчестър Юнайтед успяха да намалят резултата в 26-ата минута, когато Патрик Доргу прати висока топка в наказателното поле, Кевин Куивин Келъхър сгреши грубо при опита си да боксира, кълбото отиде в Бенямин Шешко, който първоначално стреля неуспешно с глава, но при вторият си опит успя да се разпише и за 2:1. Това бе и първи гол на словенеца в Премиър лийг. До почивката темпото на игра поспадна, а играта се накъса.

Втората част започна започна с опит на Брентфорд да се настани в противниковата половина, но “червените дяволи” първи стигнаха до точен удар чрез Матеус Куня, В 57-ата минута Мбемо центрира опасно, но топката се оказа прекалено висока за Шешко, а Патрик Доргу не можа да засече от задна позиция. След час игра домакините изпълниха по отличен начин фал и топката бе пратена към Нейтън Колинс, който от добра позиция не успя да стреля опасно. Само две минути “пчеличките” осъществиха отличен пробив отляво чрез Кевин Шаде, който се измъкна на левия фланг и подаде към Данго Уатара, но Алтай Байъндър отново се отличи с качествено спасяване, запазвайки пасива на Манчестър Юнайтед само на едно попадение. Пасивната игра на гостите доведе до две смени от страна на Рубен Аморим, който пусна в игра Лени Йоро и Коби Мейно в опит да промени нещо в играта на своя тим.

В 70-ата минута топката бе центрирана от фланга към Брайън Мбемо, който бе фаулиран в наказателното поле на Нейтън Колинг. Крейг Пусън веднага отсъди дузпа, а ситуацията бе прегледана за червен картон, но в крайна сметка реферът не бе извикан да гледа ситуацията на екран. Впоследствие стана ясно, че решението на реферите, отговарящи за ВАР, е, че топката не е под контрол на Мбемо.

The referee’s call of penalty was checked and confirmed by VAR – with Collins deemed to pulled Mbeumo back. VAR also checked the referee’s call of yellow card to Collins - and deemed that Mbeumo wasn’t in control of the ball. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 27, 2025

Зад топката застана Бруно Фернандеш, но Келъхър спаси изпълнението, който пропусна великолепна възможност да изравни резултата.

Десет минути Рубен Аморим нареди своя състав в схема с четирима бранители, нещо, за което е призовават многократно от различни специалисти и анализатори. В 83-ата минута дълъг тъч на Далот намери Матайс де Лихт в наказателното поле, но ударът на нидерландеца не бе точен. До края на срещата “червените дяволи” се задържаха малко по-дълъг период от време пред пеналта на домакините, но без да успеят да наложат по-солиден натиск. В 95-ата минута “пчеличките” осъществиха отлична бърза атака, топката бе пратена към Матиас Йенсен, който с отличен изстрел в средата на вратата матира Байъндър за 3:1 и слагайки точка на спора в срещата.

