Найден Найденов: Първият гейм в първата среща с Германия ни даде тласък

Бившият селекционер на националния отбор по волейбол и настоящ треньор Найден Найденов призна, че е бил изненадан от впечатляващото представяне на България на Световното първенство. В ефира на „Твоят ден“ по "Нова нюз" той коментира емоциите си след финала.

„Не съм очаквал такъв успех. Много ми се искаше момчетата да играят добре и да покажат израстване, но нещата се развиха толкова бързо, че показаха нещо невероятно на финала на Световното първенство, което изобщо не очаквах. Още първият гейм в първата среща срещу Германия ни даде тласък за това първенство“, сподели Найденов.

Той подчерта, че изграждането на подобен отбор изисква време: „Един такъв отбор се гради с търпение. В предишните години нещата не се получаваха и имаше доста критики към националния отбор. Радвам се, че именно волейболът обедини нацията. Можем само да се гордеем.“

Найденов отдаде голямо значение на ролята на селекционера Джанлоренцо Бленджини:„Явно треньорът е постигнал това, което иска – спортистите го усещат вътрешно, вярват му, уважават го и го слушат.“

Той призна, че емоцията все още е много силна: „Цялото първенство е един велик момент. Дори и сега имам сълзи в очите. Така не съм се вълнувал от години.“