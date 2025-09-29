Димо Тонев: Зад успеха стоят треньорите, които са ги запалили по волейбола

Димо Тонев и Лазар Бучков коментираха пътя на мъжкия волейболен национален отбор, усилията зад кулисите и емоциите на терена.

Волейболната легенда и бивш капитан на националния отбор Димо Тонев напомни, че зад всяка победа стоят години труд и отдаденост: „Говори се за това, което се вижда на повърхността – големият успех. Но зад всичко това стои много труд, години тренировки, както и семействата на волейболистите. Зад тях стоят и треньорите, които са ги запалили по волейбола“.

Тонев коментира и начина на работа на треньора Джанлоренцо Бленджини, който е направил редица успешни промени в състава.

„Хората се питаха как говори треньорът с момчетата – повечето от националите ни говорят италиански, а с тези, които не разбират, той общува на английски“, обясни Тонев в студиото на "Здравей, България".

Състезателят на „Левски“ Лазар Бучков подчерта колко важна е психическата настройка във финални мачове: „На финал, който излезе по-нахъсан и по-агресивен, той печели накрая. Малко не ни достигна – италианците бяха по-добри на сервис и това си каза думата. Но не трябва да забравяме, че нашият национален отбор беше най-младият на турнира във Филипините.“

Бучков сподели, че момчетата са приятели не само на терена, но и извън него: „България ги вижда сега като звезди, но те са обикновени момчета. Приятелството им си пролича и в играта. По време на турнир е хубаво да си изолиран и да не четеш коментари в социалните мрежи – така се запазва концентрацията.“

Той разказа и за ежедневието на волейболния лагер: „Ставаме рано, закусваме, имаме малко свободно време, после обяд. След това – три часа волейбол, два часа фитнес, вечеря и събиране със съотборниците. Всичко правим заедно.“