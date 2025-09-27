Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Локомотив (София) и ЦСКА завършиха 1:1 в мач от 10-ия кръг на efbet Лига. Йоанис Питас откри резултата в 43-ата минута, а в 77-ата Георги Минчев изравни след точно изпълнена дузпа.

Равенството вгорчи дебюта на новия наставник на "червените" Христо Янев, тъй като отборът му остава със само една победа от началото на сезона и се нуждае спешно от добри резултати, за да излезе от тежката игрова криза.

Янев не предприе големи промени в сравнение с предшествениците си Душан Керкез и Валентин Илиев. Като най-значима изглежда завръщането сред 11-те на Леандро Годой, който поведе атаката заедно с Питас. Аут поради травми бяха Турицов, Делова и Скаршем.

В атаката на домакините отново не бе Аралица, а неговото място зае новото попълнение Георги Минчев, който си партнираше в предни позиции със Спас Делев.

Двата отбора започнаха леко припряно и през първя четвърт час преобладаваха единоборствата за сметка на нещо по-интересно пред вратите. Все пак "червените" пробваха няколко удара от дистанция, но без да затруднят Величков.

В 24-ата минута Делев центрира отляво, а Кацаров от трудна позиция отправи изстрел, но той мина високо над вратата. Четири минути по-късно Луан шутира от фал покрай лявата греда.

Половин час след началото на срещата Делев се възползва от грешен пас на Етоо, овладя топката и отправи удар от 21-22 метра в аут.

В 33-ата минута ЦСКА организира една от редките си атаки до този момент. Тя се осъществи чрез самостоятелен пробив на Годой. Кошмара реши да го завърши с удар извън наказателното поле, но го прати в аут.

Локо се възползва от нова грешка при изнасяне на топката от страна на противника в 38-ата минута. Песледва центриране отдясно към задната греда, където Минчев стреля с глава, а Лапоухов улови.

Секунди по-късно "червените" изпуснаха най-чистото положение до момента. То дойде след центриране от корнер, Годой го отклони, но Величков някак изби удара от 6-7 метра.

Така се стигна до 43-ата минута, в която ЦСКА поведе с гол на Питас. Кипърският национал получи пас в наказателното поле и от много трудна позиция и с гръб към вратата отправи удар с десния крак. Той рикошира в крак на бранител, а това се оказа пагубно за Величков и топката влетя в мрежата на Локо.

По този начин Питас реализира във втори пореден двубой, тъй като направи същото и преди седмица срещу Ботев във Враца.

Десетина минути след началото на втората част мачът бе прекъснат за известно време, тъй като агитката на гостите запали димки и се разнесе пушек над терена, който пречеше на работата на ВАР.

В 63-ата минута домакините поискаха дузпа за игра с ръка на съперников състезател, но след преглед с ВАР стана ясно, че позицията на ръката е в естествено положение, а и ударът дойде от прекалено близка дистанция, за да се посочи бялата точка.

В 70-ата минута шут на Луан извън наказателното поле не намери целта. 180 секунди по-късно Панайотов замени Етоо, който извърши няколко нарушения и рискуваше да бъде изгонен.

И когато не се виждаше как Локо ще стигне до гол, дойде двойната грешка на Пастор. Десният бек на ЦСКА първо не се справи с дълг пас, позволявайки на Делев да овладее топката. След това крилото на "столичните железничари" навлезе в наказателното поле, Пастор го чукна леко в глезена в ситуация, която не застрашаваше "червената" врата. Делев това и чакаше, за да падне на земята. Реферът Красен Георгиев отсъди дузпа, а Минчев я реализира чрез шут вдясно.

В 80-ата минута Локо се възползва от грешка на Лапеня и последва центриране отдясно към Луан. Той стреля с глава, но право в ръцете на Лапоухов. ЦСКА отговори с опасен удар на Сегер от дистанция в 83-ата минута.

Изравнителният гол обърка гостите, а Локо организира няколко много опасни атаки. Първите две не завършиха с удар към вратата, а третата - с шут на Бидунга над напречната греда.

Недоловен от този факт Янев смени появилия се след почивката Брахими с Чорбаджийски. Именно младият футболист на "червените" можеше да донесе успеха на своите, но в 97-ата минута не уцели добре топката след центриране отляво и ударът му с глава от 4-5 метра излизе в аут.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) - ЦСКА 1:1



0:1 Йоанис Питас 43

1:1 Георги Минчев 77 д.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 44. Кацаров, 13. Рапосо, 91. Бидунга, 27. Галчев, 22. Даскалов, 4. Дембеле, 8. Луан, 7. Делев, 10. Минчев

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 8. Сегер, 99. Етоо, 73. Илиев, 28. Питас, 9. Годой

