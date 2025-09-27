Популярни
  3. Клуб от ОАЕ си хареса Илиан Илиев-младши

  • 27 сеп 2025 | 09:12
  • 3299
  • 4

Отборът от ОАЕ Хорфакан иска да купи халфа на ЦСКА Илиан Илиев-младши, съобщава „Мач Телеграф“. Пазарът в арабската страна затваря на 2 октомври и дотогава те ще се надяват да привлекат родния национал. Хорфакан го изкушава със заплата, каквато трудно може да взима в България. Иначе синът на треньора на Черно море е оценен от Transfermarkt на 800 000 евро.

Ще бъде ли на късмет третото завръщане на Христо Янев начело на ЦСКА?
В Хорфакан личат имената на бившия съотборник на Кирил Десподов в ПАОК Тарик Тисадули и на камерунския национал Пиер Кунде. Самият Илиан Илиев вече има опит в чужбина, като носи екипите на португалския Академика, кипърския Аполон Лимасол, с който стана шампион, както и гръцкия Кифисия.

ЦСКА обаче трудно ще продаде Илиан Илиев, тъй като той може да действа на няколко позиции на терена и със сигурност Христо Янев ще иска да го има в състава си. След като премина при „червените“ преди година, роденият във Фуншал футболист записа 39 мача за тима, в които вкара 4 гола и даде 1 асистенция.

