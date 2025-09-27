Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Кипърски тим иска Душан Керкез за треньор

Кипърски тим иска Душан Керкез за треньор

  • 27 сеп 2025 | 12:57
Кипърският АЕЛ (Лимасол) е осъществил контакт с уволнения от ЦСКА треньор Душан Керкез, съобщават медиите от Острова на Афродита. Специалистът е прекарал 10 години в клуба като футболист, наставник в школата и старши треньор.

Начело на АЕЛ в момента е италианецът Паоло Трамецани, но в сряда лимасолци обявиха, че той повече няма да води тренировките на отбора и се водят преговори за прекратяването на неговия договор. Това е и причината от клуба да се обърнат към Керкез, но според медиите в Кипър носителят на Купата на България за 2024 г. е обяснил, че се нуждае от почивка.

Керкез имаше тежки месеци в Ботев (Пловдив) в началото на годината, а в ЦСКА се провали напълно.

