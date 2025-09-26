Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината"

Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината"

  • 26 сеп 2025 | 22:37
  • 8019
  • 0
Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината"

Световната вицешампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината" на списание “Grazia”, съобщават от БФХГ.

"Ако приемем, че състезанията се печелят със сърце и готовност абсолютно винаги да даваш най-доброто от себе си, Стилияна Николова е перфектният пример за истинността на твърдението. Списъкът ѝ с постижения от световни и европейски първенства е дълъг, но страстта и лекотата, с която ги печели, е истинското вдъхновение. Само преди месец Стилияна стана вицешампион на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, донасяйки първия сребърен медал на България от 24 години насам", пишат от списанието за Николова.

На Мондиала в Рио българската грация завоюва пет медала - четири сребърни и едно бронзово.

Снимка: БФХГ

