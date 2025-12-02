Валентина Георгиева: Това е Божият план… Ще се видим на подиума

„Това е Божият план — явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! … Ще се видим на подиума”, това сподели в социалните мрежи двукратната европейска вицешампионка на прескок и пета на олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева, след като преди няколко дни претърпя операция на коляното.

Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

Гимнастичката получи травмата по време на квалификациите на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) след лошо приземяване на прескок.

Интервенцията, извършена от д-р Иван Василев, е втора за нея, след като през 2022 година беше оперирана след като получи контузия във финала на европейското първенство в Мюнхен (Германия).

Въпреки трудния период състезателката на Филип Янев демонстрира увереност и готовност да се върне към големия спорт след възстановяването.

„Първото ми световно първенство не протече така, както очаквах… Лошо приземяване на прескок, изкълчено коляно и ето ме отново тук. Втора операция на предна кръстна връзка, един възстановен менискус, присаждане на хрущял и допълнителна стабилизация.

Сега е време за пълно възстановяване и планове за бъдещето. Това е Божият план — явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! Специални благодарности на целия екип в Eurovita, на моето семейство и на треньора ми, който ме подкрепя във всичко! Ще се видим на подиума.“, написа Георгиева.