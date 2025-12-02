Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Валентина Георгиева: Това е Божият план… Ще се видим на подиума

Валентина Георгиева: Това е Божият план… Ще се видим на подиума

  • 2 дек 2025 | 09:51
  • 731
  • 0
Валентина Георгиева: Това е Божият план… Ще се видим на подиума

„Това е Божият план — явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! … Ще се видим на подиума”, това сподели в социалните мрежи двукратната европейска вицешампионка на прескок и пета на олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева, след като преди няколко дни претърпя операция на коляното.

Валентина Георгиева претърпя операция на коляното
Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

Гимнастичката получи травмата по време на квалификациите  на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия) след лошо приземяване на прескок.

Интервенцията, извършена от д-р Иван Василев, е втора за нея, след като през 2022 година беше оперирана след като получи контузия във финала на европейското първенство в Мюнхен (Германия).

Въпреки трудния период състезателката на Филип Янев демонстрира увереност и готовност да се върне към големия спорт след възстановяването.

„Първото ми световно първенство не протече така, както очаквах… Лошо приземяване на прескок, изкълчено коляно и ето ме отново тук.  Втора операция на предна кръстна връзка, един възстановен менискус, присаждане на хрущял и допълнителна стабилизация.

Сега е време за пълно възстановяване и планове за бъдещето. Това е Божият план — явно аз съм избраната и съм готова да го изживея отново! Специални благодарности на целия екип в Eurovita, на моето семейство и на треньора ми, който ме подкрепя във всичко! Ще се видим на подиума.“, написа Георгиева.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Мариета Дукова: Много съм доволна от факта, че България се показва като сериозен домакин на големи спортни събития

Мариета Дукова: Много съм доволна от факта, че България се показва като сериозен домакин на големи спортни събития

  • 1 дек 2025 | 21:41
  • 718
  • 0
Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

  • 1 дек 2025 | 12:02
  • 2407
  • 0
Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените на турнира за „Приз Адриана Дунавска“

Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените на турнира за „Приз Адриана Дунавска“

  • 30 ное 2025 | 20:39
  • 1244
  • 0
Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

  • 30 ное 2025 | 18:25
  • 1322
  • 0
Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

  • 30 ное 2025 | 18:10
  • 708
  • 0
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път

  • 30 ное 2025 | 18:07
  • 567
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 2150
  • 5
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 3671
  • 7
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 1965
  • 3
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 3498
  • 6
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 11837
  • 8
Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

  • 2 дек 2025 | 03:49
  • 12820
  • 15