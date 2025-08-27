Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми

След триумфа си на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, където спечели пет отличия, вицешампионката в многобоя Стилияна Николова се завърна в България. В студиото на „Здравей, България” тя сподели емоциите от състезанието, трудностите по пътя и мечтите отвъд спорта. Гимнастичката ни сподели, че освен работа, спортът е и нейната любов.

Николова си тръгна от Рио със сребро в многобоя и на лента, бронз на бухалки и сребро в отборното класиране.

„Моята главна цел е да си свърша работата. Резултатите ги оставям на съдийките“, каза гимнастичката, като подчерта, че зад успеха стои голям екип – треньори, лекари, физиотерапевти и цялата федерация начело с Илиана Раева.

„С годините се научих да си прощавам грешките. Всяка неточност е урок, който ме амбицира за следващия път“, сподели 20-годишната състезателка. Пред нея предстоят две-три седмици почивка, след което отново я чака лагер на Белмекен и подготовка за Европейското първенство във Варна и Световното във Франкфурт.

Макар че не може да си представи живота си без гимнастика, Николова призна, че мечтае един ден да стане актриса.

„В съчетанията винаги влизаме в роля, но бих искала да се пробвам и на филмовата сцена. Даже си се представям в страшен филм“, каза тя с усмивка.

Стилияна обича и адреналина – вече се е гмуркала в Червено море и не крие, че един ден би скочила с парашут. Въпреки успехите и натоварения график, тя определя себе си като щастлив човек.

„Имам близки хора, които винаги са до мен – какво повече му трябва на човек?“, попита риторично тя.

На финала Николова очерта кое отличава родната художествена гимнастика от конкурентите: „Нашата артистичност, стилът и композициите – това е нашата запазена марка“.