Стилияна Николова: В личен план съм много по-хаотична, отколкото в залата

  • 31 авг 2025 | 14:29
  • 413
  • 1
Най-добрата състезателка по художествена гимнастика на България - Стилияна Николова увери, че медалите от световното първенство в Рио де Жанейро й дават допълнителна мотивация и увереност за предстоящи успехи.

Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми
Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но и любовта ми

На Мондиала в Бразилия грацията спечели пет медала.

"Отшумяха емоциите. Много съм щастлива от постигнатото. Целта ми беше да се преборя със себе си и да си изиграя съчетанията по добър начин. Фокусът ми беше най-голям за многобоя. Цяла година се подготвяме за това състезание. Знаем колко е тежък форматът и бяхме готови. След последното разиграване бях много щастлива и изпитах лекота. Постижението ме кара да се чувствам удовлетворена и още по-мотивирана за по-големи успехи", сподели тя в интервю за БНТ.

Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика
Многократната медалистка от световни и европейски първенства призна, че трудните моменти в спорта влияят демотивиращо, но това не я спира да продължава напред. Едно от най-големите изпитания в кариерата й бяха Олимпийските игри в Париж.

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио
"Смятам, че мотивацията е в нашите цели. Разбира се има моменти, в които ми е писнало от всичко и искам просто да си тръгна, но няма лесно. Хубавите неща се постигат с много труд и желание. След Олимпийските игри беше много трудно. Започваш да премисляш всяка стъпка. Дали няма пак да се провалиш. Човек ако не пробва, няма да разбере какво го очаква. Учиш се от грешките си и се опитваш да не ги повтаряш. Не се забравя, но не искам и да го забравям", категорична е Николова.

За нея предстои заслужена почивка със семейството и лагер на Белмекен преди новия сезон.

"Предстои ми лагер на Белмекен. Там започваме лагер за новата година. В личния ми живот съм много по-хаотична, отколкото в залата. Обичам да се разнообразявам, защото еднообразието в залата ми е достатъчно. Обичам адреналина. Сега ще ходя на почивка с моето семейство и най-добрата ми приятелка", добави абсолютната европейска шампионка от 2024 г.

Николова е изключително благодарна за подкрепата, която получава от треньори, семейство и приятели.

"Благодаря, че моята треньорка Валентина Иванова е винаги до мен, подкрепя ме и не ме оставя. Без подкрепата на семейството ми нямаше да стигна толкова далеч. Благодаря, че са винаги до мен и знаят какво да ми кажат. Много съм им благодарна. Усещам подкрепата на публиката. Благодаря за доверието, обичта и вярата. Искам да съм щастлива и удовлетворена, когато приключа", допълни гимнастичката.

