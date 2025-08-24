Популярни
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 3438
  • 2

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение.

Така Николова завоюва трето сребро за България и за себе си от шампионата след второто място в многобоя и в отборната надпревара.

Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 и от Мондиала в Рио 2025 София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

На топка Стилияна Николова остана на пета позиция с 28.500 точки (трудност 12.100; артистичност 8.450; изпълнение 7.950). Златото на този уред взе Даря Варфоломеев (Германия) с 29.850 точки, а след нея се наредиха Рин Кийс (САЩ) с 29.050 и София Рафаели (Италия) с 28.750.

По-късно днес Стилияна Николова ще участва на финалите на бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на България на пет ленти.

