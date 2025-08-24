Популярни
»

Гледай на живо

ЦСКА с нова голяма издънка, загуби и дербито с ЦСКА 1948 - на живо от стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

  • 24 авг 2025 | 22:22
  • 516
  • 0
Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели още един сребърен медал от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, Бразилия. Тя завърши на второто място на лента и спечели четвъртия си сребърен медал на това първенство, след тези в многобоя, в отборната надпревара и на обръч. Тя спечели и едно бронзово отличие на бухалки.

Николова изигра още едно почти перфектно съчетание и получи оценка от 29.800 (D. 13.000; A. 8.450; E. 8.350).

И в тази дисциплина шампионка стана Даря Варфоломеев от Германия с резултат от 30.250, а с бронза се окичи Таисия Онофрийчук от Украйна с 29.100.

Другата ни представителка Ева Брезалиева също се представи повече от достойно и завърши на 7-ата позиция с резултат от 28.050 (D. 12.000; A. 7.850; E. 8.200).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

  • 24 авг 2025 | 20:24
  • 25714
  • 53
Лориен се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Рен

Лориен се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Рен

  • 24 авг 2025 | 18:57
  • 882
  • 0
Късен гол донесе мечтано начало на новака Кьолн срещу 10 от Майнц

Късен гол донесе мечтано начало на новака Кьолн срещу 10 от Майнц

  • 24 авг 2025 | 18:40
  • 958
  • 0
Нотингам взе точка от гостуването си на Кристъл Палас

Нотингам взе точка от гостуването си на Кристъл Палас

  • 24 авг 2025 | 18:33
  • 1367
  • 0
Евертън отпразнува новото начало с победа

Евертън отпразнува новото начало с победа

  • 24 авг 2025 | 18:12
  • 8115
  • 6
Мартин Минчев продължава да не пропуска мачове на Краковия

Мартин Минчев продължава да не пропуска мачове на Краковия

  • 24 авг 2025 | 18:09
  • 1387
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби

  • 24 авг 2025 | 22:10
  • 106279
  • 589
Съставите на Овиедо и Реал Мадрид, Родриго, Мастантуоно и Карвахал са титуляри, Винисиус на пейката

Съставите на Овиедо и Реал Мадрид, Родриго, Мастантуоно и Карвахал са титуляри, Винисиус на пейката

  • 24 авг 2025 | 21:48
  • 4304
  • 24
Ювентус 0:0 Парма, пропуск на Консейсао

Ювентус 0:0 Парма, пропуск на Консейсао

  • 24 авг 2025 | 22:07
  • 2339
  • 0
Още един българин ще играе в Евролигата!

Още един българин ще играе в Евролигата!

  • 24 авг 2025 | 21:24
  • 6763
  • 4
Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

  • 24 авг 2025 | 20:24
  • 25714
  • 53