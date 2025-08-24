Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели още един сребърен медал от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, Бразилия. Тя завърши на второто място на лента и спечели четвъртия си сребърен медал на това първенство, след тези в многобоя, в отборната надпревара и на обръч. Тя спечели и едно бронзово отличие на бухалки.

Николова изигра още едно почти перфектно съчетание и получи оценка от 29.800 (D. 13.000; A. 8.450; E. 8.350).

И в тази дисциплина шампионка стана Даря Варфоломеев от Германия с резултат от 30.250, а с бронза се окичи Таисия Онофрийчук от Украйна с 29.100.

Другата ни представителка Ева Брезалиева също се представи повече от достойно и завърши на 7-ата позиция с резултат от 28.050 (D. 12.000; A. 7.850; E. 8.200).