  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
Стилияна Николова проведе Мастърклас в Сингапур

  • 2 дек 2025 | 10:33
  • 91
  • 0
Световната вицешампионка в многобоя от Рио 2025 Стилияна Николова, Анастасия Салос и Екатерина Веденеева проведоха Мастърсклас в рамките на турнира по художествена гимнастика The Groove Cup 2025 в Сингапур, съобщават от БГХГ.

Младите гимнастички имаха уникалната възможност да получат индивидуални насоки от участничките на олимпийски игри, да усетят тяхната енергия, професионализъм и любов към спорта.

„Толкова сме признателни на Стилияна Николова, Анастасия Салос и Екатерина Веденеева за невероятния им талант, щедрост и подкрепа. Тяхното присъствие направи събитието незабравимо за всички гимнастички и техните семейства“, заявиха организаторите.

Трите грации връчиха и специалните награди в последния ден на турнира.

