Треньорката на Стилияна Николова Валентина Иванова: Най-вероятно ще сменим няколко от съчетанията

Световната вицешампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова и нейната треньорка Валентина Иванова заявиха, че са доволни от представянето на Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия), където грацията завоюва четири сребърни и едно бронзово отличие, а България се нареди на второ място в отборната надпревара.

"Мисля, че това беше едно успешно състезание за нас. Беше много хубаво и публиката беше страхотна", каза Николова на летище София при завръщането си.

"Знаете, че ние винаги ще стремим към максимума. Мисля, че изпълнихме доста голяма част от задачата. Имаме още какво да работим, за да станем златните момичета - сега сме сребърните явно. Така че поздравявам абсолютно всички, които стоят до нас и им благодаря", добави Иванова.

"Определено форматът на това състезание е изключително тежък. Изпитах една лекота и удовлетворение след финала на лента", каза грацията.

"При мен е абсолютно същото. Наистина форматът е изключително тежък. Момичетата страшно много се постараха и двете момичета. И просто ни падна една тежест с последния финал на лента", заяви треньорката и добави: "Да, вече сме направили планове за началото на следващата година. Ще започнем с лагер на Белмекен. Сега ни предстои почивка и ще обсъдим композициите. Най-вероятно ще сменим няколко от тях, а може и да не сменим, защото програмата е много силна. Така че това предстои да обсъдим с останалите членове от екипа".

Николова показва голямо израстване в психологически план след Олимпийските игри в Париж 2024, когато не успя да попадне на финала в многобоя.

Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

"Да, определено това, което се случи в Париж беше един голям удар и разочарование, но и също така един голям урок за мен и като цяло за всички нас. Благодаря, че продължихме да работим заедно, благодаря, че вярвате в мен и това е резултат от съвкупната работа на целия екип", заяви Николова, обръщайки се към треньорката си.

Тя отпразнува своя 20-и рожден ден по време на първенството в Рио де Жанейро.

"Усещането беше невероятно, особено след последното ми изиграване на многобоя. Тогава вече осъзнах, че имам рожден ден и може би е един от най-хубавите ми рождени дни", завърши Стилияна Николова.