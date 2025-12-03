Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика прекратяват кариерата си

  • 3 дек 2025 | 16:48
  • 1537
  • 0
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика прекратяват кариерата си

Двукратните световни шампионки по естетическа групова гимнастика Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева обявиха, че ще прекратят кариерата си след световното първенство в Самоков.

На пресконференция днес Мехлемова, Табакова, Нейкова и Берова заявиха, че със сигурност ще останат в спорта, въпреки че Сияна Табакова и Виктория Берова все още не са взели решение.

„Това беше едно изключително състезание. Поради факта и че беше в България пред родна публика, емоциите са неописуеми наистина. Да играеш пред родна публика е нещо страхотно. Най-близките ти хора да дойдат и да те подкрепят, и да са до теб през едно толкова важно и грандиозно състезание, защото наистина залата беше страхотна, организацията беше невероятна. Аз и момичетата сме много щастливи, че имахме възможността да участваме на толкова прекрасно състезание и да завършим по такъв хубав начин“, каза Мария Мехлемова.

„Аз съм изключително щастлива, емоциите бяха неописуеми. Фактът, че цялата публика беше на крака, всички дойдоха при нас и казаха, че са плакали от съчетанието, от емоциите, които са изпитали от нас... Наистина по-хубаво нещо няма и съм много щастлива, че завършихме по един прекрасен начин“, добави Сияна Табакова.

„Благодарни сме и сме щастливи много за това състезание. Може би, че е приключи по този начин, че оправдахме личните си очаквания, които бяха да си изиграем съчетанията по възможно най-добрия начин всички пъти, в които излязохме на килима. И сме много щастливи, че всички хора са докоснати от нашата емоция“, заяви Карина Нейкова.

„Горди сме, че всичко приключи толкова добре, въпреки трудностите, които имахме. Смятам, че на килима бяхме като едно цяло, всички го видяха отстрани, от публиката. Всички бяха докоснати от нашето изиграване и дори отборите конкуренти също дойдоха да ни кажат, че са много впечатлени. И всъщност това е най-важното - признанието на хората“, допълни Виктория Берова.

Те коментираха и плановете за бъдещето си.

„Всяка от нас ще поеме по свой път и предполагам, че спортът няма да отсъства от нашето бъдеще, от нашия път. Ние, разбира се, нямаше да сме такива, каквито сме, и да постигнем тези успехи без нашите треньори, ръководството и всички, които бяха зад нас. Изключително сме благодарни, защото наистина нямаше да постигнем почти нищо без тях, без тяхната подкрепа и без това как те ни водиха и ни възпитаха не само като спортисти, но и като личности. Много сме щастливи от резултата и за това, че може да градим вече и занапред в живота“, заяви Мехлемова.

„За момента лично аз не мога да кажа с какво ще се занимавам, защото имам много идеи в главата си, но и аз съм изключително благодарна на цялата федерация, на всички треньори, които бяха неотлъчно до нас, които ни поеха от 5-годишни и изминахме целия този път всички заедно“, каза Табакова.

Всички сме безкрайно благодарни за целия път, през който сме преминали, наистина от 5-годишна възраст. Наистина, щом сме го правили толкова дълго време, със сигурност е било с любов и с някаква идея и цел. Човек няма как така рязко да се откъсне от това, което е правил през целия си живот досега. Така че със сигурност нашият път ще остане обвързан и с развитието на естетическата гимнастика, и със спорта като цяло“, допълни Нейкова.

„Аз лично ще си дам малко почивка, малко ще помисля и тогава ще взема окончателно решение“, беше мнението на Берова.

Тяхната треньорка Кристина Ташева коментира разделението между олимпийски и неолимпийски спорт.

„Мен това е нещо, което винаги доста ме изненадва и се чудя, що за причина е това нещо. Първо, дали си олимпийски или неолимпийски спорт, не зависи нито от спортистите, нито от хората, които се занимават с това нещо. Но тъй като ние всички се занимаваме с художествена гимнастика и сме сравнявани с художествената гимнастика . . . Аз, като бивш национален състезател по художествена гимнастика, съм наясно, че едни от най-големите успехи на художествената гимнастика и времето на златните момичета е точно тогава, когато те не са олимпийски спорт. Нека да споменем Илиана Раева, Анелия Раленкова, Диляна Георгиева. Всичките тези момичета - нима техните световни титли или трикратната световна шампионка Мария Гигова трябва да се омаловажат, защото тогава спортът не е бил олимпийски, ако мога правилно да си задам въпроса. Така че до ден днешен ние говорим за техните успехи и се гордеем с тях, защото те не са по-малко от това, че след това са били в олимпийски спорт. Така че се надявам наистина малко по-логично и адекватно да се разсъждава, не да се говорят заучени фрази, с които да си оправдават неуважението, защото това специално е малко неадекватно. С извинение и без извинение“, заяви Ташева.

