  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. БФХГ отличи най-добре представилите се участнички от изпита на „Бъдещи звезди“

БФХГ отличи най-добре представилите се участнички от изпита на „Бъдещи звезди“

  • 3 дек 2025 | 22:53
  • 234
  • 0
БФХГ отличи най-добре представилите се участнички от изпита на „Бъдещи звезди“

Треньорската комисия към Българска федерация художествена гимнастика отличи най-добре представилите се участнички от изпита на лагер „Бъдещи звезди“.

Наградите за най-висок цялостен резултат в различните възрастови групи са осигурени от БФХГ и отразяват огромния труд, дисциплина и талант на малките бъдещи шампионки.

Класиране по отделни възрастови групи:

Родени 2013: Миа Александрова (Левски), Деа Георгиева (Спартак), Адриана Станчева (Импала)

Родени 2014: Виктория Трошанова (Олимпия 74), Василена Пелтекова (Левски), Елиа Василева (Спартак)

Родени 2015: Крисия Караджова (Спартак), Виктория Николова (Левски), Сандрина Кичукова (Славия)

Родени 2016: Деа Ангелова (Левски), Мария Гоцева (Левски-Триадица), Мария Димитрова (Черноморец)

Специални награди на ТК на БФХГ получиха:

Виктория Николова (Левски) - най-много индивидуални спечелени награди и най-добър спортен дневник, Карина Милкова (Левски-Триадица) - най-висок резултат ОФП и Миа Александрова - най-висок постигнат резултат артистичност.

"Браво на всички момичета за труда, отдадеността и вдъхновението! Пътят към големия подиум започва оттук, от мечтите, дисциплината и любовта към спорта", написаха от федерацията във Фейсбук.

