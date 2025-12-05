Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Ирина Винер не е изнедана от решението на Европейската гимнастика за руските състезатели

Ирина Винер не е изнедана от решението на Европейската гимнастика за руските състезатели

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 218
  • 0
Ирина Винер не е изнедана от решението на Европейската гимнастика за руските състезатели

Решението на Европейската гимнастика да позволи на руските спортисти да се състезават в турнири под негова егида е много закъсняло и трябваше да бъде взето отдавна. Това мнение изрази пред ТАСС почетният треньор на Руската федерация Ирина Винер.

На 28 ноември делегатите на Генералната асамблея на Европейската гимнастика гласуваха с огромно мнозинство да позволят на състезатели на Русия и Беларус да се състезават в техните турнири.

„Решението на европейската федерация да позволи на нашите гимнастички да се състезават в техните състезания не ме изненада. Трябваше да се случи отдавна“, каза Винер.

На пресконференция бившата старши треньорка на руския отбор по художествена гимнастика заяви, че много иска руското знаме да се издига не само на бойните полета, но и на терените, където се провеждат спортни състезания.

„Веднъж казах, че спортът е като война, но такава, която винаги завършва с приятелство и мир. В първите секунди след поражението загубилият не се чувства много добре, но след това винаги завършва с приятелство и прегръдки. За спортистите, треньорите и феновете на трибуните най-голямото щастие е, когато знамето на страната им се издигне и химнът се изсвири в чест на победоносния им сънародник“, отбеляза Винер.

„Надявам се, че след тази пандемия, след тези санкции, нашият спорт ще се възстанови и ние отново ще бъдем начело на света. И че нашето знаме ще бъде издигнато и нашият химн ще бъде изпълнен“, завърши треньорката.

