Защо ММС пренебрегва естетическата групова гимнастика

Президентът на Българска федерация естетическа групова гимнастика Мариета Дукова е удовлетворена от постигнатите резултати на Световното първенство в Самоков и огорчена от пренебрежителното отношение на Министерството на младежта и спорта.

В Самоков българските състезателки спечелиха четири медала - злато в надпреварата при жените, бронз при девойките и две сребърни отличия в отборната надпревара за жени и за девойки.

„Ами самото първенство . . . не мога да говоря само за него, защото подготовката започна още преди година. Измина една година с много напрежение, с много трудности от всякакво естество. Важно е, че завършихме по един доста впечатляващ начин. Жените затвърдиха своята световна титла от 2022 година. Отделно държа да подчертая, че те имат три златни медала - на Европейско първенство, на държавен шампионат „Елит“ по художествена гимнастика и, разбира се, вече най-значимото - световното първенство по естетическа групова гимнастика. Също толкова значим е и успехът на девойките, които са със завидни постижения - вицешампионки на Европа, първи на Държавното първенство жени, „А“ категория по художествена гимнастика, и сега бронзови медалистки от Световното първенство. Отборите на България, които участваха на Световното първенство, успяха в класацията по държави да се наредят на второ място. Това също е много значим успех и показва нивото на естетическата гимнастика не само на националните отбори, но и на останалите тимове, които влизат в тази класация. Там са по три отбора при жените и при девойките. При жените това бяха националният отбор, отборът на Академик и Велбъжд. При девойките - националният отбор девойки, Академик и Етър-Елит от Велико Търново. Така че не можем да бъдем неудовлетворени от това, което в крайна сметка се получи. Всичките ни усилия, мисля, дадоха много добър резултат и няма как да бъда недоволна от нещо“, заяви Дукова на пресконференция.

„Все пак, колкото и хубави неща да се случиха, искам да вмъкна нещо, което лично мен много ме огорчава - пренебрежителното отношение на Министерството на младежта и спорта към постиженията на нашите спортисти и към организацията на Световното първенство. Преди малко бях в министерството и се стигна до лек скандал. Тръгнах за спокоен разговор, но поведението на някои „младежи“ там ме предразположи да повиша тон така, както само децата знаят, че мога. Дори и да не може да дойде някой от министерството, когато ние сме организатори на такъв значим световен форум, редно е поне един поздравителен адрес по време на откриването да бъде прочетен от името на министъра на спорта - ако той зачита труда на тези спортисти и труда на нашата федерация. Химнът, когато звучи за олимпийска дисциплина и за неолимпийска, е един и същ. Не мисля, че трябва да има деление и лично отношение към един или друг спорт. Едни да се носят на ръце, а към други да се демонстрира изключително пренебрежително поведение. Дори и на Европейското първенство нямаше никакъв поздравителен адрес. Все едно не съществуваме. Ето, световното мина - все едно не съществуваме. Изключително съм огорчена и мисля, че този път ще намеря време да предприема мерки, за да потърся някакво справедливо решение спрямо тези, които се държат непочтително към федерацията и към постиженията на нашите спортисти. И за да не завършвам негативно, поздравявам всички деца, всички треньори, всички ръководители. Това е трудът на един много, много голям колектив, трудът на децата десет години назад, преминали през много треньори, всеки от които е оставил своя отпечатък, за да могат те в един финален момент да бъдат на върха. Мога само да благодаря на всички, които са съпричастни към нашия успех, които се радват на този успех и знаят стойността му“, добави тя.

Дукова коментира, че ще се консултира с адвокат относно отношението на Министерството на спорта.

„Ще се консултирам с адвокат и ще предприемем най-правилните действия. Този път съм решила наистина да търся някаква справедливост. Няма обяснение. Дори днес бях в пресцентъра, за да попитам кой трябва да изготви поздравителния адрес за откриването - този, в който да се пожелае успех на всички отбори, на българските спортисти и на всички останали участници. Все пак това световно го организира България, не само нашата федерация - съответно и Министерството на младежта и спорта. И тъй като съм доста нахъсана в това отношение, макар че, честно казано, бях решила да съм много спокойна - което не е съвсем присъщо на моя темперамент, исках да се сдържа и да не падам на тяхното ниво. Но, меко казано, доста се разкрещях“, коментира тя.

Генералният секретар на БФЕГГ Елена Дукова също е обидена от отношението на държавата.

„Това, което се случи миналата седмица в Самоков, беше просто върхът на работата през много години, работата на много хора. Няма как да се благодари на някой конкретно, защото всичко е резултат от съвкупността на енергията, която има не просто в отборите, а в целия „отбор“ Българска федерация естетическа гимнастика. Това е неописуема енергия и неописуемо семейство, което направи от нищо нещо. Много хора „са виновни“ за всичко, което стана, и аз дори не знам откъде да започна, защото не е едно-две. Днес се събудих с мисълта, че ще бъда много ядосана за това, че едни ги взимат със самолети, а на други дори не им казват „честито“. И е страшно тъжно. Много тъжно, защото наистина никой не е хвърлил по-малко труд от другия. Не мога да кажа чий труд е повече. Знаете ли кое е най-страшното в нашата държава? Че трябва да кажем и да обявим пресконференция със скандал, за да дойде някой тук и да ни уважи. Искам да видя тогава - тук ще е пълно. Ще е пълно, защото тези хора са тренирали до късно вечер, всеки Божи ден. Разбира се, има и изключения. Всичко, което е с „Б“ в началото - БНТ, БНР, БТА . . .са единствените медии, които уважават спортистите на всички нива в държавата, единствените, които имат истинско уважение към спортистите и към хората, които вършат нещо. Това Световно първенство, което направихме - нямаше държава от всичките 45 делегации, която да не каже, че това е ниво, което никой никога няма да достигне. И единствено Министерството на спорта, може би, не го разбра“, заяви Елена Дукова.

„45 държави се изреждат, телефонът ми е пълен, не мога да отговоря на всички - да кажат каква класа е България, каква класа са нашите състезателки, каква класа треньори и хореографи имаме. Всички говорят за това каква е България - но не и самата България. Само България не го оцени. Убедена съм, че ако в заглавието пишеше „скандал“, тук щеше да е пълно, което е наистина много страшно и позорно за управлението, което имаме в момента. Тези спортисти, които седят тук, а някои не присъстват заради ангажименти, защото са студенти, ученички, работят - те са повече от достойни българи. Повече от достойни. Да работиш без нищо, само заради идеята да правиш нещо... Треньорите, състезателите, целият екип работят само заради идеята наистина да покажем България в най-хубавата ѝ светлина. Само заради това се случи всичко - да бъдем идеалисти, да сме хора, които искат да покажат България в най-хубавата ѝ светлина, а не това, което често се вижда“, допълни тя.

Благодаря на отбор жени и на отбор девойки, че за първи път в истинска конкуренция - в присъствието на Финландия, Русия, Беларус, Украйна, Естония, Чехия, Япония, държави, при които преди три-четири-пет години всеки един от техните отбори можеше да стане световен шампион, успяха. Абсолютна, стопроцентова конкуренция. Отбор жени стана световен шампион. Отбор девойки завоюва бронзов медал при участието на най-силните отбори. През 2022 година спечелихме световната титла - не омаловажавам с нищо този успех, но тогава Русия отсъстваше. Същото важи и за вицесветовната титла на девойките - беше без Русия. Сега това се постигна с участието на Русия, което, мисля, прави успеха и на двата отбора абсолютно грандиозен“, коментира Дукова.

„Не сме имали отборно класиране с участие на три отбора, мисля, никога. 2010 година във Варна беше последният път, когато имахме три отбора жени и три отбора девойки и отборно класиране, но тогава девойките не взеха отличие. Сега, благодарение на невероятните усилия на националните и клубните отбори, които се подготвяха цяла година, имаме сребърни медали при жените и при девойките в отборната надпревара. Това също показва колко труд сме положили и колко сме постигнали като федерация, за да имаме силни отбори, които да застанат на почетната стълбичка - и не само националните отбори да получат отличия и признание за труда си, а и клубните отбори, които стоят зад Българската федерация през цялата година и, всъщност, през целия им спортен живот. Никога през живота си не съм се чувствала толкова щастлива, защото всичко, което трябваше да стане, стана“, заяви тя.

Старши треньорът на националните отбори за жени и за девойки Кристина Ташева е удовлетворена от постигнатото на шампионата на планетата в Самоков.

„Мога само да кажа, че съм удовлетворена от това, че съм си свършила работата и съм направила всичко, което зависеше лично от мен. Разбира се, с помощта на всички хора, които са допринесли за моето развитие като състезателка, а след това и като треньор, за да мога в един момент да поема тази отговорност. Радвам се, че оправдахме очакванията, които имахме. Преди седмица ме попитахте накъде сме се устремили - бяхме се устремили към световна титла. Постигнахме я! Радвам се, че това стана убедително, с голяма разлика. Почти не се е налагало да треперим между двата състезателни дни дали ще успеем да затвърдим позицията си, тъй като разликата в оценката беше много голяма за нашия спорт. Първата световна титла беше много дълго чакана и, може би, донякъде неочаквана - бяхме свикнали все да сме втори. Тази е доста по-изстрадана, с много перипетии, за да се стигне до нея, и я чувствам като много голям успех. Най-вече заради това, че исках да избегнем коментари от сорта „ама нямаше ги Русия“ или „нямаше ги Финландия“. Винаги се намира някой, който да се опита да омаловажи успехите на хората. Надявам се вече да не даваме повод за такива коментари“, каза тя.

„Състезанието беше изключително приятно, с много вълнуващи моменти - както с изявата на момичетата, така и с откриването, което направихме. Смятам, че беше много приятно и впечатляващо за всички хора, които от дълги години вървят по пътя на този спорт - както ние като държава, така и другите държави. За мен лично беше удоволствие да участвам с момичета, с които съм се състезавала преди години, и да ги съберем, за да направим една атмосфера, от която всички бяха впечатлени и им беше изключително приятно да я видят. Надявам се всички да са останали с много добри впечатления от всичко - не само от спечелената световна титла, а и от организацията като цяло. И занапред догодина на Европейското да оправдаем очакванията, които сега поставихме, защото вдигнахме летвата доста високо“, добави Ташева.

Снимка: БТА