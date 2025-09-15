Валентина Иванова: Варфоломеев е най-добрата в света, Стилияна има още какво да работи

Световното първенство по художествена гимнастика в Германия догодина е следващата цел пред вицешампионката в многобоя от Рио 2025 Стилияна Николова, обяви треньорката й Валентина Иванова на пресконференция.

От днес Николова и останалите национални състезателки започват подготовка за новия сезон с триседмичен лагер на високопланинската база Белмекен. На шампионата догодина във Франкфурт ще бъдат раздадени първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, които ще получат медалистките в многобоя.

"Започваме лагер работа за новия сезон. Следващата година Световното първенство е в Германия, а Европейското във Варна. Ще бъде изключително трудно и ще бъдат раздадени три квоти на медалистките в многобоя. Конкуренцията в момента е огромна. Следващото Световно първенство ще бъде изключително тежко, но нашата цел е да бъдем сред най-добрите", каза Валентина Иванова.

Тя и Николова получиха наградите съответно за треньор и спортист на месец август, след като на шампионата на планетата в Рио де Жанейро Николова взе пет отличия - четири сребърни и едно бронзово.

"Уважаеми журналисти, уважаеми приятели, Вие за нас всички сте приятели, ужасно съм ви благодарна за този глас, които получих. тези 29 гласове за мен са наистина чест", заяви треньорката.

"Много благодаря за отдадената чест и уважение още веднъж. Изключително съм щастлива да бъда днес тук отново. Искам да благодаря на г-жа Иванова за цялата работа, целия труд и вярата в мен. Благодаря за всички усилия, които полагате. Благодаря на БФХГ, има изключително много хора, които стоят зад нашите успехи, и, разбира се, на нашите семейства, които ни помагат в най-трудните моменти", заяви Стилияна Николова.

"И двете сме си направили равносметка за последното състезание. Не случайно Стилияна Николова е на второ място, в този момент Даря Варфоломеев е най-добрата гимнастичка в света, а ние имаме още какво да работим, за да станем първи. Ние допуснахме грешки в Рио, а по новия правилник една грешка е доста показателна и дава доста голямо отражение в класирането", каза още треньорката и допълни, че ще продължат да работят по отношение на компонента артистичност.

"Има над какво да се работи, има причина да сме втори и аз смятам, че това е хубаво нещо о това ще ме дърпа още по-напред, ще има накъде още повече да се стремя и съм доволна, че така се случи даже", добави грацията.

"Стилияна има изключително израстване от девойка до сега. След Олимпиадата, която преживяхме, тя много порастна. Олимпиадата беше голям урок за нас. Виждам огромно израстване в нея, има още какво да научи, но върви в правилната посока. За момента Дария Варфоломеев е най-добрата в света, съчетанията са й направени така, че тя ги играе с лекота и не допуска грешки. Може да бъде победена, но на нас ни трябва още малко, за да се случи. Надявам се да се случи", завърши Иванова.