Антонио Блейкни: Нямам търпение да видя подкрепата на българските фенове в Евролигата

  • 26 сеп 2025 | 16:38
  • 1651
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив стартира участието си в Евролигата с домакинство на Барселона. Срещата е на 30 септември (вторник) от 19:00 часа в "Арена София", а преди това една от звездите на израелския гранд Антонио Белйкни грабна микрофона на Sportal.bg, за да отправи специално послание към феновете.

"Нямам търпение да видя подкрепата на всички български фенове в Евролигата. Имаме нужда от вас! Ще бъде забавно. Радваме се, че сме тук. Благодарим ви! Нямаме търпение да ви видим!", каза бившият гард на Чикаго Булс пред нашата камера.

Очаква се сериозен интерес към първия сблъсък в "турнира на богатите", който ще се изиграе в България, а вече са продадени над 5000 билета за него.

По-рано днес организаторите обявиха и предметите, които не могат да бъдат внасяне в залата по време на мача.

Снимки: Sportal.bg

