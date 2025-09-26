Итудис: Това беше най-лошата предсезонна подготовка, която някога съм имал

Отборът на Aпоел Тел Авив си осигури място на полуфиналите за Купата на лигата, след като надви съперника си с 98:86 в Израел.

Тимът воден от баскетболния специалист Димитрис Итудис си осигури класиране за следващата фаза на турнира, но въпреки това гръцкият наставник на израелския гранд изрази притесненията си относно предсезонната подготовка.

„Все още не сме на нивото на Евролигата по отношение на уменията, но такива са условията. Това беше най-лошата предсезонна подготовка, която някога съм имал. Усилията на играчите са на най-високо ниво, както и тяхната концентрация, но имаме петима израелци в националния отбор, както и Бруно Кабокло и Мицич с техните национални отбори. Ям Мадар претърпя операция и подготовката беше намалена наполовина, за да играем тук без шестима чужденци. Не можахме да играем мачове срещу силни противници, надявам се да не платим цената. Нужно е време, нужни са мачове, нужни са тренировки.

Не разбирам хората, които изключват отбори или спортисти. Това няма нищо общо с насилието. Ние сме тук, за да представляваме спорта и ще останем единни. Надявам се, че тези, които вземат решения, ще проявят разбиране. Надявам се, че израелските отбори ще играят в европейски състезания. Не правете лесни заключения само за едната страна. Аз съм само баскетболен треньор, всички знаем защо сме тук. Нашата ситуация е различна от тази на другите отбори.“, заяви Итудис.

Снимки: Sportal.bg