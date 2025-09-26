Ето какво не могат феновете да внасят в залата на мача Апоел Тел Авив - Барселона

Отборът на Апоел Тел Авив приема Барселона на старта на новия сезон в Евролигата, а преди срещата на 30 септември (вторник) в "Арена София", организаторите обявиха и правилата за забранените предмети за внасяне в спортното съоръжение на мача.
Според правилата на Евролигата феновете не могат да влизат с чанти, раници, пътни чанти, чадъри, стъклени бутилки, както и пластмасови бутилки с обем над 0.5л.
Билетите за двубоя от първия кръг от "турнира на богатите" са в продажба, а вече над 5000 броя имат и притежатели.
Снимки: Sportal.bg