  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ето какво не могат феновете да внасят в залата на мача Апоел Тел Авив - Барселона

Ето какво не могат феновете да внасят в залата на мача Апоел Тел Авив - Барселона

  • 26 сеп 2025 | 16:02
  • 8418
  • 3

Отборът на Апоел Тел Авив приема Барселона на старта на новия сезон в Евролигата, а преди срещата на 30 септември (вторник) в "Арена София", организаторите обявиха и правилата за забранените предмети за внасяне в спортното съоръжение на мача.

Според правилата на Евролигата феновете не могат да влизат с чанти, раници, пътни чанти, чадъри, стъклени бутилки, както и пластмасови бутилки с обем над 0.5л.

Рекорден брой зрители на Евролигата в София
Билетите за двубоя от първия кръг от "турнира на богатите" са в продажба, а вече над 5000 броя имат и притежатели.

Снимки: Sportal.bg

