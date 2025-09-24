Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА приветства Христо Янев

ЦСКА приветства Христо Янев

  • 24 сеп 2025 | 15:58
  • 3592
  • 2

Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА, обявиха от клуба. Днес той подписа договор с най-големия клуб в България и ще изведе „армейците“ в гостуването на Локомотив (София) на 27 септември (събота).

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е тясно свързан с нашия клуб и е любимец на „червените“ фенове. Той е роден на 4 май 1979 г. в Казанлък. Пристига в ЦСКА през лятото на 2000 г. и в следващите 6 години постига сериозни успехи с червения екип. Двукратен шампион на България (2002/03, 2004/05 г.), като особено забележителен е приносът му за втория шампионски трофей, когато отбелязва 22 попадения за тима ни. Янев е носител и на Купата на България през 2005/06 г.

Общо за ЦСКА изиграва 208 мача и реализира 72 попадения във всички турнири. Има 10 мача и 3 гола за националния отбор на България.

Като треньор води „червените“ през 2016 г., когато ЦСКА спечели Купата на България, въпреки че отборът бе изпратен административно във „В“ група. До момента Янев бе начело на Ботев (Враца).

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

Добре дошъл на Христо Янев у дома!

ЦСКА му желае много успехи, радостни моменти, победи и трофеи с любимия клуб!

Христо Янев ще бъде представен официално като треньор на ЦСКА на 25 септември (четвъртък) от 14:00 ч. Събитието ще се състои в Event Space Vertigo (бул. България 109), а представителите на медиите, които имат желание да присъстват, трябва да представят валидна журналистическа карта.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 7130
  • 7
Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

Александър Димитров: Целта ми е да изградим сплотен колектив с добри взаимоотношения

  • 24 сеп 2025 | 15:00
  • 2049
  • 0
Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

Кметът на Враца обяви раздялата с Янев, чака се "приятна изненада"

  • 24 сеп 2025 | 14:50
  • 2054
  • 6
Глобиха Левски с близо 8 бона, Славия изгърмя с 3300 лева, Локо (Пд) ще оправя щети в Бистрица

Глобиха Левски с близо 8 бона, Славия изгърмя с 3300 лева, Локо (Пд) ще оправя щети в Бистрица

  • 24 сеп 2025 | 14:41
  • 2339
  • 4
Марто Бойчев: Мечтата ми е един ден да играя за Барселона

Марто Бойчев: Мечтата ми е един ден да играя за Барселона

  • 24 сеп 2025 | 13:53
  • 1886
  • 5
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 12272
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 81460
  • 193
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 7130
  • 7
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 26333
  • 42
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 24151
  • 67
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 12272
  • 5
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 11436
  • 10