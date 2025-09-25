Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бойко Величков: Христо Янев е част от историята на ЦСКА и знае как се печелят трофеи

Бойко Величков: Христо Янев е част от историята на ЦСКА и знае как се печелят трофеи

  • 25 сеп 2025 | 14:07
  • 8475
  • 16

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков приветства Христо Янев като старши треньор на отбора. Той обоснова и избора на клуба за нов наставник на ЦСКА.

11 Представяне на Христо Янев като треньор на ЦСКА

"Искам да приветствам Христо с добре дошъл и да му пожелая успех от името на клуба. Всички знаем в каква ситуация поема отбора. До голяма степен мога да определя избора му като изключително позитивен и обнадеждаващ. Спрели сме на Христо по много причини, които са ясни на всички. Той е тясно свързан с историята на клуба. Той знае как се печелят трофеи и като футболист, и като треньор на ЦСКА. Най-вече заради манталитета и характера, който носи със себе си.

11 Представяне на Христо Янев като треньор на ЦСКА

Ежеминутно сме заедно с Христо Янев от неговото идване в клуба. Аз съм човекът, който стои за гърба му и решавам нещата по негово искане. Всички хора, които работят в ЦСКА, имаме за цел да постигаме заедно резултати в колектив. За всички е ясно, че Христо е естествен избор от много време насам. Ясно е, че е обсъждана такава кандидатура и преди сегашния момент. Той е отличен избор и най-нормалното нещо е, когато има проблеми като резултати, да си направим сметката как да продължим напред. Предишният старши треньор имаше пълното доверие от клуба и от мен.

Не само Дан Петреску, но много имена бяха спрягани с ЦСКА. Това е конфиденциална информация и няма как да кажа с кого са водени преговори".

11 Представяне на Христо Янев като треньор на ЦСКА

"Аз бях непрекъснато до Душан Керкез. Естествено, че сме имали много разговори по процесите около изчистване на проблемите. Търсехме обяснение. Знаехме позицията му, знам неговите оплаквания на фона на някои процеси, случили се преди него и по време на подготовката. Той знаеше много добре в каква ситуация се намираме. Знаеше, че има моменти, в които това затруднява работата. Той знаеше, че трябва да дадем най-доброто от себе си, за да излезем от това състояние. Христо започва с лошо наследство откъм резултати и психологическо представяне. Всички хора са около него. От него зная, че е имал разговори с ръководството, на които е поставил някои неща като изисквания за решаване. Зная, че ръководството се е опитало да реши тези проблеми. В клуба са се стартирали много процеси на база старши допуснати грешки. Всяко едно избързване е грешно. Самият Керкез е бил наясно с всички процеси като преструктуриране. Той беше наясно с всички и сме си говорили, че ситуацията е такава, каквато е. Той има своите основания да е недоволен от някои неща. Представянето и класирането обаче не отговаряха на потенциала на ЦСКА. Този процес има две гледни точки. Едната е на Душан и я разбирам, но тя не може да бъде извинение".

"Христо Янев вече има пълната подкрепа. Той трябва да бъде сигурен, че клубът стои за него. Спортно-технически има моята подкрепа. Смятам, че всеки в клуба е настроен по този начин. Стремим се да поставим основите на истински професионализъм в клуба".

