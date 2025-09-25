Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  Боби Галчев: Христо Янев ще вдигне отбора, знае как да го направи

Боби Галчев: Христо Янев ще вдигне отбора, знае как да го направи

  • 25 сеп 2025 | 09:24
  • 3834
  • 9
Боби Галчев: Христо Янев ще вдигне отбора, знае как да го направи
Един от хората, които познават добре работата на Христо Янев, е бившият капитан на ЦСКА Борис Галчев. Халфът бе лидерът на "армейците" при спечелването на Купата на България през 2016 г., когато тимът бе във В група, а Янев бе наставник. Двамата за кратко се разминават да бъдат и съотборници при "червените" през лятото на 2012 година, но така и не се засичат.

"Даже закъсняха с това назначение. Трябваше по-рано Христо Янев да стане старши треньор на ЦСКА. Загуби се време. Това си е решение на ръководството. Аз споделям какво е моето мнение за Янев. Така са преценили, така са направили, но пак казвам, че малко късно се предприе този ход, след като имаше възможност това да се случи на по-ранен етап.

Убеден съм, че Христо Янев ще се справи и ще вдигне отбора. Познавам го добре. Чакат го много работа и доста трудни мачове – с Локомотив (София) сега, с Лудогорец, с Левски… Но в ЦСКА лесно няма. Кога не е било трудно?! Няма накъде вече, ЦСКА ще тръгне нагоре. Ако Христо Янев не вярваше, че ще се справи, дали щеше да поеме отбора в този момент? В ЦСКА няма лесно. Но той вече се опъна на Левски и Лудогорец с Ботев (Враца). Пак ви казвам, Янев ще се справи, знае как да го направи", сподели Галчев пред "Тема Спорт".

