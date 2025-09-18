Луис Диас: Имах разговори с Барселона, но съм щастлив, че избрах Байерн

Луис Диас коментира решението си през лятото да избере Байерн (Мюнхен) пред други кандидати за подписа му, сред които и Барселона. Бившият нападател на Ливърпул беше спазарен за 70 млн. евро, като самият той се договори за по-висока заплата от тази му на “Анфийлд”.

“Имаше разговори с Барса, както и с всички останали по време на пазара, с няколко отбора. Аз съм много спокоен относно избора ми. Взех обективно решение за своето бъдеще, а важното е, че се присъединих към голям клуб. Така че, това е – просто да се опитам да давам всичко от себе си за Байерн отсега нататък”, заяви колумбийският нападател.

Той беше щастлив, че в изминалия двубой от Шампионската лига срещу Челси на трибуните на “Алианц Арена” имаше негови сънародници.

“Колумбийците винаги ме подкрепят. Видях знамената на националния отбор и моята фланелка, така че съм много щастлив за цялата подкрепа. Много съм щастлив да бъда в този велик клуб”, каза още Диас.