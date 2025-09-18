Популярни
  Още един краен бранител на Байерн е с контузия

Още един краен бранител на Байерн е с контузия

  • 18 сеп 2025 | 16:18
  • 512
  • 0
Още един краен бранител на Байерн е с контузия

Байерн (Мюнхен) обяви официално, че бранителят на тима Йосип Станишич е с контузия след снощния мач с Челси, спечелен с 3:1. Хърватският краен защитник падна падна лошо в началото на второто полувреме и бе принудително заменен от Саша Боей в 51-вата минута.

Байерн уведомяват, че проведените прегледи показват, че Станишич е претърпял частична травма на вътрешната връзка на дясното коляно.

Въпреки че не се уточнява точно колко време ще отсъства защитникът, то първоначалните информации са, че контузията не е чак толкова тежка. Все пак обаче Станишич няма да е на разположение между 2 и 3 седмици, поне според информацията на “Билд”.

Все пак обаче треньорът на Байерн Венсан Компани ще има главоболия, особено с позицията на левия защитник, на която играеше Станишич. Завръщането на Алфонсо Дейвис ще е най-рано през октомври, а Рафаел Герейро и Хироки Ито също са контузени.

Така най-вероятно на този пост ще се използва влезлият снощи срещу Челси Саша Боей, поне до завръщането на Станишич. Друг вариант би бил преквалифицирането на Конрад Лаймер от десен в ляв бек.

Снимки: Imago

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16803
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 8683
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7161
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406613
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6663
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10733
  • 1