Още един краен бранител на Байерн е с контузия

Байерн (Мюнхен) обяви официално, че бранителят на тима Йосип Станишич е с контузия след снощния мач с Челси, спечелен с 3:1. Хърватският краен защитник падна падна лошо в началото на второто полувреме и бе принудително заменен от Саша Боей в 51-вата минута.

Байерн уведомяват, че проведените прегледи показват, че Станишич е претърпял частична травма на вътрешната връзка на дясното коляно.

ℹ️ Der FC Bayern muss vorerst auf Josip Stanišić verzichten: https://t.co/BQCq8JIhOF 🔗



Der Defensivspieler hat sich beim Champions League-Auftaktsieg über den FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen.



Gute Besserung, Stani! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/GtfRjlgDMh — FC Bayern München (@FCBayern) September 18, 2025

Въпреки че не се уточнява точно колко време ще отсъства защитникът, то първоначалните информации са, че контузията не е чак толкова тежка. Все пак обаче Станишич няма да е на разположение между 2 и 3 седмици, поне според информацията на “Билд”.

Все пак обаче треньорът на Байерн Венсан Компани ще има главоболия, особено с позицията на левия защитник, на която играеше Станишич. Завръщането на Алфонсо Дейвис ще е най-рано през октомври, а Рафаел Герейро и Хироки Ито също са контузени.

Bayern are expecting Josip Stanišić to be sidelined for 2-3 weeks for now [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2025

Така най-вероятно на този пост ще се използва влезлият снощи срещу Челси Саша Боей, поне до завръщането на Станишич. Друг вариант би бил преквалифицирането на Конрад Лаймер от десен в ляв бек.

Следвай ни:

Снимки: Imago